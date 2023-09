El Profe Montoya cumplió su sueño y se graduó como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de Uniminuto

Este miércoles, 27 de septiembre, El Profe Montoya, Luis Fernando Montoya, recibió el grado de Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, luego de validar todo el proyecto educativo del programa de modalidad a distancia de Bogotá. La ceremonia se llevó a cabo en la sede universitaria del municipio de Bello, al norte de Medellín y el Valle de Aburrá.

En una conmovedora ceremonia, el Profe Montoya cumplió uno de sus sueños, culminar su carrera profesional. En compañía de su familia, amigos y equipo médico, El Profe recibió el diploma y con este un triunfo más en la vida.

El Profe Montoya llegó luciendo la característica toga y el birrete de los graduandos al teatro para la ceremonia, ingresó en su silla de ruedas acompañado por varios miembros de la institución educativa.

Durante la entrega de los diplomas, fue el último en recibirlo en medio de una enorme ovación, en donde familiares, amigos, colegas y otros graduados celebraron el logro.

En el momento en el que pudo pronunciar sus palabras durante la ceremonia de graduación dio unas sentidas palabras que conmovieron a los presentes cuando manifestó que su mayor deseo es que Dios le concediera solo cinco minutos para poder mover sus brazos y darle un abrazo a su esposa y a su hijo.

Cuando le preguntaron el por qué decidió estudiar esta carrera dijo: “Un compañero del Once Caldas que manejaba el bus, un día le dije, no te quedes manejando un bus toda la vida, estudie, prepárese y él llegó una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, y me dijo: Profe, ¿ya estudió la licenciatura? Le dije, no me interesa. Me dijo: ‘Profe, usted se acuerda de lo que me dijo y yo, sí. Me dijo: ‘usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa”.

Ahora, aquel hombre que manejaba un bus es médico y El Profe es Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte.

El Profe quedó cuadripléjico en el 2004 cuando en medio de un hurto recibió varios disparos, que le quitaron la posibilidad de moverse, pero nunca de soñar. Sus historia es inspiradora y la transmite a través de charlas y conferencias en diferentes lugares.

Ese mismo año se había coronado con el Once Caldas como campeón de la Copa Libertadores de América, en un emotivo partido en ante el Boca Juniors de Argentina, ante más de 45.000 hinchas en el Estadio Palogrande de Manizales.