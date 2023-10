Hincha del Cali recibió una paliza porque los barristas pensaron que era del América

Norman Sotelo, el hincha de Deportivo Cali que fue atacado por barristas de su mismo club, quienes pensaron él era un infiltrado de América, relató lo sucedido en su contra.

Todo se dio en el clásico vallecaucano en donde creyendo que el hombre era hincha del América, por llevar una camiseta verde sin escudo, fue golpeado brutalmente por aficionados de su propio equipo.

A través de sus redes sociales y mediante una entrevista con el medio Turbaco News, el hombre relató los hechos y dice que no hay garantías para volver al estadio.

Hincha de Cali fue atacado por hinchas de su próprio equipo

El hombre contó que estaba en una reunión y no tuvo tiempo de ponerse la camiseta del Cali y se fue con una camiseta verde normal. Esto ocasionó que unos barristas lo ficharan y le comenzaran a quitar la ropa para ver si tenía tatuajes y comenzaron a agredirlo.

🛑El hincha que fue a ver al Deportivo Cali en el clásico en Palmaseca, y casi no sale vivo. Hinchas agresores lo señalaron de “infiltrado”. 👉🏼 Pide ayuda para encontrar sus documentos. #TuDenunciaCali. #PolicíaCali @AsoDeporCali @Dranguet @PoliciaCali https://t.co/rDqcTP79bW pic.twitter.com/9U85S3kX6D — TUBARCO (@tubarconews) October 17, 2023

Dice que también le robaron su celular y documentos en medio de la golpiza que le dieron.

Su relato en redes sociales

“Buenas tardes, mi nombre es Norman, hincha fiel del Deportivo Cali, en estos momento me encuentro desconcertado y adolorido debido, que el día de ayer en el estadio del glorioso, en Palmaseca, clásico, Cali Vs América, hinchas de mi mismo equipo, me agredieron verbal y físicamente, solo porque mi camiseta verde no tenía escudo.

Uy no que basura de gente hermano.

Hay que sancionar.@Dimayor @WinSportsTV pic.twitter.com/hDuQvz5doF — Don Mister Recargado (@DonMister_) October 17, 2023

Para todos los medios de comunicación y videos que rotan en las redes sociales, con todo respeto no soy hincha del América, como lo están argumentando, ni tampoco tengo tatuajes de ningún tipo.

Este es un llamado a la tolerancia hasta donde ha llegado, el fútbol colombiano y las hinchadas de los diferentes equipos, donde se perdió la empatía de disfrutar en familia y amigos. De ir a apoyar nuestros equipos sin violencia.

Tomemos conciencia en las tribunas, Gracias a Dios estoy estable de salud, pudo a ver pasado a mayores complicaciones o ocasionarme la muerte.

Fútbol en paz señores”.