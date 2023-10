Hernández Bonnet le echó más leña al fuego y retó públicamente a directivo del FPC

Javier Hernández Bonnet no se quedó callado ante un comunicado emitido por César Pastrana, expresidente de Independiente Santa Fe con el que quiso defenderse de unas acusaciones de parte del periodista.

Todo sucedió el pasado viernes 13 de octubre cuando el reconocido director del Gol Caracol habló acerca de la crisis económica de Independiente Santa Fe y le echó ‘el agua sucia’ a César Pastrana por dejar al equipo en quiebra antes de irse.

“El anterior presidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, contrató una gran cantidad de jugadores, los mantuvo en su nómina, y como no los podía registrar a todos los prestó (a otros equipos) y pagaba sus salarios, así estuvieran en el Cúcuta, en Alianza Petrolera, en fin. A todos (los equipos) les prestaba, porque él tenía como objetivo llegar a la presidencia de la Dimayor”, dijo Hernández Bonnet.

Vea acá: Jugador de Bucaramanga se fue expulsado por cochina acción en contra de un rival

Ante esto, llegó un comunicado de Pastrana Guzmán en el que manifestó que tenía limpio su nombre.

Javier Hernández Bonnet contratacó a César Pastrana

Este martes hubo una nueva salida del periodista que en Blu Radio retó al exdirectivo de Santa Fe a que tendría que enviar era una denuncia penal por injuria y calumnia y no un comunicado, si era tan inocente como se manifestaba.

“Recibí copia del comunicado, sé qué hay exfuncionarios de él como Agustín Julio desesperados enviándolo a todo lado. Lo primero que tengo que decir es que agradezco su respuesta aunque en ella no se refiera a las precisiones que esté servidor hizo a la quiebra del club cardenal de la cual él es directamente responsable por el afán de poder que lo llevó a empeñar el club. En su comunicado Pastrana no desmiente nada y si fuera mentira lo dicho lo que tendría que enviar a la opinión pública es una copia de una denuncia penal por injuria y calumnia”, declaró Hernández Bonnet.

Que añadió: “Créame, doctor Pastrana que tengo la lista de jugadores que fueron prestados con parte del salario a cargo del club. Es cierto, como lo indica Pastrana que recibió el club en ley 550, pero las verdades a medias, son mentiras enteras. El señor Pastrana, de acuerdo a documentos en mi poder, llegó para pagar la última cuota del acuerdo de acreedores, lo que es de ineludible compromiso ante la ley. Es bueno recordarle que no el que inaugura el puente, es el que lo construyó”.

El comunicado previo de César Pastrana

“En vista de las declaraciones desafortunadas del periodista Javier Hernández Bonnet, en su programa radial de Blu Radio, del día 13 de octubre, me permito expresar ante la opinión pública, socios y aficionados que:

Vea también: “No jodamos”, Cadavid se emberracó de cuenta de lo que hicieron con Luis Díaz

Me he mantenido en silencio durante más de 5 años de haber dejado la presidencia del club, pero ante esta Injuria, quiero dejar constancia de lo siguiente: Este tipo de afirmaciones lo que buscan es dañar mi imagen ante el futbol, la afición y los medios de comunicación, he sido prudente por mi familia, entendiendo que cada persona maneja sus miedos, pero llega un momento en que la verdad tiene que salir a flote.

Durante mis 8 años al frente del club como Presidente me dediqué a devolverle la grandeza que merecía, 37 años sin conseguir títulos, no solo deportivamente (14 finales, 9 títulos oficiales, 5 sub títulos), si no a convertirlo en una empresa viable y sólida (lo encontré en la ley de quiebras 550, adicionalmente ninguna persona invirtió dinero alguno para sacar adelante el proyecto), este fue un trabajo mancomunado, de un gran grupo de jugadores, cuerpos técnicos, juntas directivas, asambleas de socios que creyeron y confiaron en el proyecto, personal administrativo, y lo más importante, su afición que renació luego de más de 37 años sin conseguir una estrella, gracias a todos ellos.

Es por todo esto, por lo que tome la decisión de adjuntar a este comunicado, el acta de entrega (copia) que reposa en libro de actas del club, con sello de cámara de comercio y debidamente foliados, para que sea verificada y vean la manera como deje la institución, está acta está firmada por la comisión verificadora nombrada por la asamblea general.

Vea acá: El juez de línea más desleal de todos los tiempos: cruzó a un jugador que iba con el balón

Por último, quiero informar que no pertenezco al club, ni mi familia y no figuramos en el mapa accionario, (para su conocimiento, cedi el porcentaje de mis acciones que quedaron después de la capitalización del club. Sin contraprestación económica alguna), solo deseo lo mejor para el club y recuerden las “personas pasan las instituciones quedan”, cada persona es responsable de sus actos, mis mejores deseos para que el rojo vuelva a ser grande”.