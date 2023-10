A RCN le fue como a Maturana frente a Gol Caracol: perdió, pero ganó un poco en el rating

La audiencia colombiana le volvió a dar la preferencia al Gol Caracol en cuanto a las transmisiones de fútbol por encima del canal RCN, de acuerdo con lo que arrojaron las mediciones del rating.

En la cuarta jornada de las Eliminatorias Suramericanas rumbo al Mundial 2026, la tendencia se mantuvo en la televisión colombiana y la diferencia volvió a ser alta entre uno y otro.

La compañía Kantar Ibope Media dio a conocer las mediciones en lo que respecta al martes 17 de octubre en donde la tendencia la marcaron de manera clara las transmisiones de fútbol.

Gol Caracol volvió a golear en rating al Canal RCN

En lo que respecta puntualmente al partido de la Selección Colombia contra Ecuador, la medición favoreció al Gol Caracol que tuvo el evento más visto del día con una medición de 18,12 puntos en personas y 56,56 en hogares, mientras que el mismo evento en el Canal RCN ocupó el sexto puesto del martes con 4,70 en personas y 10,44 en hogares.

Pero no solo fue en los partidos de Colombia, las demás transmisiones fueron más vistas en el canal Caracol. El duelo de Perú vs Argentina, la previa de Ecuador vs Colombia y el de Venezuela vs Chile, también del Gol Caracol, ocuparon el segundo, tercer y cuarto puesto.

RCN ganó un poco, pero perdió

No todo fue malo para el canal RCN que ganó un puesto en la medición, vs la transmisión anterior en donde el Colombia vs Uruguay en su señal fue séptimo y ahora el Ecuador vs Colombia subió al sexto lugar.

Además, el puntaje en personas ascendió de 4,68 a 4,70 puntos en persona. Sin embargo, esa medición perdió puntos en hogares en donde bajó de 11,77 a 10,44 puntos.

Sin embargo, en esta última transmisión se dio la mayor diferencia entre uno y otro desde que ambos canales comenzaron a transmitir, con un 79% de audiencia para el Gol Caracol y un 21% para RCN.

¡LA MAYOR DIFERENCIA DE CARACOL A RCN!



La eliminatoria (vs Venezuela) empezó con un 2-1 para Caracol sobre RCN. Es decir, de 3 personas, 2 veían al 'Molusco' y el restante a las 3 letras.



Rating de la jornada anterior

