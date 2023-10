“No jodamos”, Cadavid se emberracó de cuenta de lo que hicieron con Luis Díaz

Luis Díaz ha estado recibiendo muchas críticas desde varios sectores por su actuación con la Selección Colombia y esto despertó el enojo del periodista Juan Felipe Cadavid que no ocultó su frustración con todo lo que está leyendo sobre el guajiro.

El jugador del Liverpool no tuvo la mejor de las suertes durante el doblete eliminatorio en donde Colombia igualó en casa ante Uruguay e hizo lo propio en su visita a Ecuador, durante las jornadas 3 y 4 rumbo al Mundial de 2026.

Aunque tuvo unas intervenciones desequilibrantes, muchos le cobran la falta de gol al fallar una opción clara en Barranquilla y un cobro desde el punto penal en Quito.

Juan Felipe Cadavid se enojó por críticas a Luis Díaz

En medio de su análisis del compromiso, en su canal de youtube, el periodista pasó al punto concreto del extremo y allí se fue sulfurando a medida que leía comentarios de sus seguidores.

“¿Nos vamos a cargar el jugador que tenemos hoy en la élite? No jodamos, de verdad. No seamos tan agrandados. Nosotros no es que levantemos una piedra y digamos, ‘ah, mira, es que, en el Huila, que está a punto de descender, hay tres jugadores que Lucho’. No, no, no”, puntualizó.

Y añadió que “La crítica es válida, pero no lo voy a sacar de la Selección, ni voy a decir que es una mentira o que se agrandó. No, no jodamos. Somos expertos en creer que tenemos mucho. Es como los que dicen que el carro no le sirve y no tienen 15 o 20 carros”.

“¿Colombia tiene 3 o 4 jugadores del nivel de Díaz? No freguemos. Sí le tenemos que decir que salga de esa, pero no jodamos que nos vamos a cargar en Lucho. Eso me da tristeza y rabia de que nosotros seamos así. Espero que él salga de esta”, concluyó Juan Felipe Cadavid al respecto de Luis Díaz.