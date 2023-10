“Estuvo mal dirigido”, Jorge Luis Pinto fue bastante crítico contra el técnico de Colombia

Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección Colombia, se mostró bastante preocupado por lo que vio de la Tricolor en su más reciente salida en el empate 2-2 ante Uruguay y reprochó el planteamiento del director técnico, el argentino Néstor Lorenzo.

Luego del compromiso que abrió la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas rumbo al mundial 2026, el santandereano habló con el programa El Alargue de Caracol Radio en donde entregó sus puntos de vista.

Vea acá: Inaudito: piden azotar a Cristiano Ronaldo con 99 latigazos por impensada razón

El experimentado timonel fue certero y en la frase que mayor eco tuvo, dejó claro que “El partido estuvo mal dirigido desde el banco, no puede ser que un equipo que espera clasificar le lleguen tan fácil y lo ataquen tanto”.

🗣️"El partido estuvo mal dirigido desde el banco, no puede ser que un equipo que espera clasificar le lleguen tan fácil y lo ataquen tanto."



🎙Jorge Luis Pinto pic.twitter.com/8n9s2ryNod — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) October 13, 2023

Jorge Luis Pinto, preocupado con la Selección Colombia

Sobre lo que le dejó el partido contra los uruguayos refirió que quedó: “Contento y no contento, no fue el mejor partido, hay cosas que no pueden pasar en la Selección Colombia”.

“Era un partido difícil donde Uruguay nos propuso fútbol, no fue mediocre en ataque. Me preocupa que Colombia recibe mucho ataque y eso en cualquier momento es riesgo para una clasificación”, complementó.

Vea acá: Messi fue víctima de la cochinada más grande en su contra de toda su carrera

Sobre el planteamiento dijo que “Tengo que ser sincero, no me gustó mucho el partido. Poner a Borré en el costado y mandar a Arias al medio campo no cabe en un partido de estos tan importante. Yo creo que un partido de local sin centro delantero no cabe en la cabeza de nadie, poner a Arias en el medio donde no se encontró nunca, así no es fácil valorar objetivamente”.

Y añadió: “Con el respeto debido por ellos, un partido se tiene que saber cerrar y cerrarlo es faltando 10 - 12 minutos la línea de cuatro asegura el 2-1. El médico Ochoa me decía: “profe, el partido cuando se va ganado hay que asegurarlo con los dientes” y hoy nos faltó eso. Se perdió el control y así nos empataron”.

Sobre el rival apuntó que “Un equipo como Uruguay que no fue fácil, que jugó buen fútbol, manejó bien la pelota, por ratos nos atacó y eso nos complicó, el penal se dio al estar mal parados. Yo creo que todas esas cosas crean riesgos y este momento no es fácil”.

Vea también: Escándalo por penal cantado entre equipos rivales del mismo dueño y que clasificó a uno

Además, expresó que estuvo mal elegida la nómina: “Con el debido respeto, Fabra no estaba para el partido, me parece a mí. Me parece que debió poner a Machado que venía haciendo las cosas bien, me da pena hablarlo así tan frontal pero el manejo del partido no me gustó. Era un 2-1 ante Uruguay que es un rival tan complejo. Un equipo que aspire a cosas grandes no puede recibir tanto ataque”.

En el caso de James Rodríguez, dijo que: “James como lo he dicho yo y he sido muy crítico no venía en su momento. Ahora con el fútbol de Sao Paulo que conozco perfectamente le ha favorecido y va levantando. Yo creo que fue más importante y dinámico en todos los sentidos, tuvo el gol, me parece que favoreció mucho, pero aún falta. Siento que antes de tiempo tenían que cambiarlo”.

Esas fueron las conclusiones de Jorge Luis Pinto sobre la presentación de la Selección Colombia en el 2-2 contra Uruguay en las que dejó claro que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene mucho por mejorar.