Hinchas de Millonarios quedaron indignados porque bajaron a Leo Castro de la ‘Lorenzoneta’

La nómina titular de la selección Colombia para el partido frente a Uruguay se dio a conocer y generó muchos comentarios: Por un lado, las críticas porque James Rodríguez, Matheus Uribe y Frank Fabra sean titulares, pero, por otro lado, los hinchas de Millonarios ‘estallaron’ por lo que hizo Néstor Lorenzo con Leo Castro.

Leonardo Castro fue el segundo futbolista elegido de Millonarios para integrar el plantel de la ‘Tricolor’ tras Álvaro Montero y quizá muchos hinchas del ‘embajador’ esperaban que su goleador tuviera una oportunidad, especialmente ante la evidente falta de gol que tiene la Selección Colombia.

No obstante, se llevaron una decepción tremenda, pues Castro no solamente no fue titular, sino que tampoco podrá entrar en ningún momento del compromiso, pues Néstor Lorenzo lo mandó a la tribuna junto a Juan David Mosquera y Cristian Borja.

Ante esto, los hinchas de Millonarios ‘estallaron’ porque no les parece justo que les quiten la oportunidad de tenerlo para el partido frente al Junior si ni siquiera le van a dar la oportunidad en la ‘Tricolor’.

A continuación algunos comentarios:

- “Los mismos con las mismas”.

- “Jesurum haciendo la suya y le quita a Leo Castro a Millonarios para el partido del sábado”.

- “Pa esa mier.. los llamo … pa que se queden en la tribuna .. innecesario”.

- “Para que se llevaron a Castro entonces”.

- “Me parece como hincha de millonarios, que lo único que hicieron llevando a leo castro es perjudicar a Millos”.

‼️ Leo Castro, Juan David Mosquera y Cristian Borja a la tribuna. https://t.co/P8TiA1z2ZX — Guillermo Arango (@guilloarango) October 12, 2023

¿A qué hora es el partido de Colombia vs Uruguay?

Aunque las transmisiones empezaron sobre la 1:30 de la tarde, el esférico rodará a partir de las 3:30 p.m.