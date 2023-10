¿Medidas desesperadas? RCN va a cambiar de horario a ‘Rigo’ por específica razón

La serie ‘Rigo’ basada en la vida del exitoso ciclista Rigoberto Urán es la más reciente apuesta del Canal RCN para levantar rating y ganarle al ‘Yo Me Llamo’ de Caracol. No obstante, aunque recién empezaron a transmitirla, van a tener que cambiarla de horario por una específica razón.

Si usted está al pendiente de la novela y espera que se termine el noticiero a las 8:00 de la noche para reírse con las ocurrencias de la vida de ‘Rigo’, no tiene por qué afanarse con el cambio de horario, pues será únicamente por este jueves 12 de octubre.

Resulta que el Canal RCN adquirió los derechos para cubrir los partidos de la selección Colombia en la Eliminatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, hecho que le da el aval de mostrar los partidos de las otras selecciones en la misma competencia.

Este jueves se jugará a las 3:30 de la tarde el partido de Colombia vs Uruguay, pero posteriormente transmitirán los partidos de Argentina vs Paraguay (5:30 p.m.) y Brasil vs Venezuela (7:30 p.m.), por lo que terminarían de transmitir sobre las 9:30 de la noche.

No obstante, dicho canal no quiere perder la oportunidad de ganarle en rating a la competencia y de todas maneras transmitirá un episodio de ‘Rigo’ y lo hará apenas se acaben los partidos, es decir, a las 9:30 de la noche, por lo cual no pasarán ‘Tía Alison’, sino que se irán de largo hasta las 11:00 cuando inicie el noticiero.

¿Qué hará Caracol con ‘Yo Me Llamo?

El Gol Caracol se tomará el canal también hasta las 9:30 de la noche, pero no van a presentar ‘Yo Me Llamo’, sino que cederán completamente su espacio y a esa hora continuará la programación con ‘Pasión de Gavilanes’ común y corriente.