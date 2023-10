Algunos se ofendieron por lo que hizo Junior con Hinestroza en homenaje a la Selección Colombia

La selección Colombia jugará contra el combinado de Uruguay este jueves 12 de octubre a partir de las 3:30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. Curiosamente, este mismo día, la Federación Colombiana de Fútbol está cumpliendo años y el Junior quiso rendirles un homenaje, pero no salió bien, por lo que decidieron hacer con su jugador Freddy Hinestroza.

Tal vez una de las decisiones más polémicas de los últimos años en torno a la selección Colombia fue no solo la convocatoria de Freddy Hinestroza por parte de Reinaldo Rueda, sino que incluso llegó a disputar en el partido clave frente a Perú que práctiamente dejó a la ‘Tricolor’ eliminada del Mundial de Qatar 2022.

De hecho, actualmente el futbolista no es tenido en cuenta ni siquiera por Arturo Reyes para jugar en Junior y se estima que para 2024 quedará sin equipo. No obstante, a muchos parece que no les gustó la decisión que tomó el equipo en el homenaje que le rindieron a la FCF.

Se ofendieron por lo que hizo Junior con Hinestroza en homenaje a la Selección Colombia:

A través de redes sociales, el conjunto ‘tiburón’ publicó una imagen en la que celebró los 99 años de la Federación con las fotos de algunos de los mejores futbolistas que han pasado por el equipo y han estado en la selección Colombia: Carlos Bacca, Iván René Valenciano, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz, Giovanni Hernández, Miguel Ángel Borja y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

No obstante, parece que hubo a quien no le gustó que no incluyeran en el diseño a Hinestroza y así lo hicieron saber en los comentarios, con clara muestra de sarcasmo:

- “Si la idea es postear leyendas de Junior con paso por selección no entiendo por qué no está Freddy Hinestroza en el edit siendo que fue llamado mientras estaba activo en el club??? Me parece poco profesional y yo borraría esta foto y me aseguraría de incluirlo para no ser injustos”