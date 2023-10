“No salga a decir bobadas”, Carlos A. Vélez se encrespó con el DT de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez se descargó con ganas contra Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, al que le dijo que no se haga el “pendejo” y que “deje de decir bobadas”, todo esto producto de sus constantes declaraciones en contravía de la Federación Colombiana de Fútbol.

Estas palabras llegaron antes de enfrentar a Uruguay por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El analista se puso a repasar los medios uruguayos y mencionando artículos de la prensa del país oriental, se fijó que no dejaron pasar por alto el tema de la temperatura en La Arenosa

A Vélez le choca la temperatura como excusa

“A mí cuando empiezan a hablarme, primero del calor que del fútbol, a mí eso me empieza a saber a estiércol puro. Entonces, me toca salir a hacer los quites taurinos de caso. Esto lo calentó don Lorenzo diciendo que ‘extraño e imprudente el horario…’”.

Lorenzo elige

“Ayer dije aquí y lo corroboré aquí con el mismísimo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Ramón Jesurún), que quien elige los horarios de los partidos es el señor Lorenzo”.

Carlos Antonio Vélez frena a Lorenzo

“Entonces que no se haga el orejón, el pendejo. Ya es la segunda vez que sale con cosas que a la Federación no le están gustando y a mí tampoco me gustarían”.

Lo tenía claro

“El señor, cuando firmó contrato con la FCF, sabía que la sede era Barranquilla y él estaba de acuerdo y antes de los dos primeros partidos de la Eliminatoria vino aquí y por quedar bien con todo el mundo que eso de la sede sería partido a partido”.

“A mí me gusta más Lorenzo dirigiendo que hablando. Hablando, donde se para, la embarra” — Carlos Antonio Vélez

Falsas expectativas

“Él sabía que la sede era Barranquilla de esta eliminatoria, de la próxima y de dos más. El señor sabía y no se puede poner a crear falsas expectativas”.

Lorenzo pidió el horario

“A él le preguntaron la hora contra Uruguay y la dio. El presidente me dijo que Lorenzo escoge la hora. La sede la elige la Federación, pero le consulta al técnico”.

Sea serio

“Entonces, Lorenzo, no más joda. Se juega a las 3:30 porque usted lo dijo. No salga a decir bobadas”.

El duelo entre la Selección Colombia y Uruguay tendrá lugar este jueves 12 de octubre a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.