“No puedo seguir con más fracasos”, jugador del Cali anunció su marcha si no clasifican

John Vásquez, jugador del Deportivo Cali, es consciente de lo qué se juega la institución en estas jornadas finales de la Liga Betplay Dimayor 2023-II y de las consecuencias que traería no ingresar al grupo de los ocho.

En diálogo con el Súper Combo de la emisora RCN fue contundente y no especuló, al punto de decir que de no clasificar, él y todos se tienen que marchar de la institución porque no se aguantan más fracasos.

Actualmente, el club tiene 20 puntos y marcha en la casilla 11 del campeonato, con 15 partidos jugados y se prepara para enfrentar a Deportes Tolima este miércoles y a América de Cali el próximo domingo.

John Vásquez se la juega a todo o nada con Deportivo Cali

“Hay que sumar como sea, no importa cómo, pero tenemos que sumar”.

“Ya el grupo está concentrado para el partido de mañana, será un partido muy importante para nosotros”.

“Vamos paso a paso, primero estamos pensando en @cdtolima, queremos los tres puntos y ya pensaremos en el clásico”.

Frustración en la derrota

“Si dio piedra que no nos hayamos traído aunque sea un punto de Barranquilla, pero el fútbol da revancha y tenemos dos partidos en casa para seguir sumando”

“El fútbol es para gente avispada, el juego de barrio no se puede perder nunca”.

“Son circunstancias de juego, nos viene costando sostener el resultado. Eso lo estamos corrigiendo con el profe”.

Del lado de los árbitros

“Yo aprendí que a los árbitros hay que tenerlos de amigos”.

Polos opuestos

“Les voy a decir a su audiencia, John Vásquez en la cancha es uno y fuera otro. En la cancha me mato con el que sea porque siempre quiero ganar. A mí me ha tocado muy duro y hago lo que sea por ganar”.

“Fuera de la cancha soy otro, soy amable, recochero, servicial. Eso es para que la gente sepa como soy, hasta a mi esposa le preguntan si soy así como en la cancha”.

“Si me pone a escoger uno de los dos partidos, prefiero ganar el clásico, el clásico es aparte. Si me ponen a escoger pues obvio quiero ganar los dos. Se lo que significa el clásico en el valle, hay que ganarlo si o si”.

Si Cali no clasifica, John Vásquez se va

“Hoy lo digo públicamente aquí, si no clasifico a los 8, yo me voy del @AsoDeporCali. No puedo seguir con más fracasos. Si no clasificamos se tiene que ir todo el mundo”.

#SuperComboCali



— Súper Combo RCN (@supercombocali) October 10, 2023

“El Cali es un equipo grande e histórico, por su ADN todos los campeonatos tiene que clasificar a los 8″.

Agradecimiento a la hinchada

“Gracias al hincha del Cali, siempre nos han apoyado. Créanme que ningún futbolista quiere hacer las cosas mal, yo los invito a que mañana nos acompañen, será una final adelantada, son vitales para nosotros”.