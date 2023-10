‘Teo’ Gutiérrez defendió a ‘capa y espada’ la convocatoria de James

Néstor Lorenzo ya anunció la convocatoria de quienes van a disputar las fechas de Eliminatorias de octubre. Lorenzo sorprendió con algunas renovaciones en la nómina.

Teófilo Gutiérrez, ahora jugador del Cali y que anteriormente fue convocado a la Selección Colombia, compartió con los medios como se siente para su juego contra Junior de Barranquilla, equipo con el que también jugó y sobre la convocatoria.

‘Teo’ opinó de la situación de Junior de Barranquilla

Al delantero le pidieron opinar sobre la mala racha que tiene el equipo ‘tiburón’ a lo que él aseguró “No sé. Ustedes saben. Yo no estoy acá. No estoy viviendo en Barranquilla. Ustedes sí”.

Le preguntaron sobre las posibilidades de regresar al Junior de Barranquilla y afirmó que por el momento está agradecido con la hinchada y el equipo ‘azucarero’ y que su proyecto es ganar el título con el Cali “Soy un profesional. Me debo a la camiseta del Cali, que me ha abierto las puertas y me han tratado muy bien su hinchada, su gente. Feliz de poder haberle dado una estrella al Cali. Esperemos poder darle más triunfos”.

Teófilo sobre el partido de Uruguay sostuvo que Colombia debe demostrar su nivel de juego y defendió la presencia de James en el equipo “Sin duda, los cracks tienen que estar siempre en todos los equipos, en el Junior, en el Cali, en Nacional, en River. Los cracks son diferentes, tú no puedes comparar a un crack con otro jugador que apenas está empezando, que no tiene la talla para jugar las eliminatorias. James la tiene, y él tienen que entender que en cualquier ámbito que le toque, tiene aceptarlo porque es un profesional”

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar este mes, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre.