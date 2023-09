“Me dolió mucho” Néstor Lorenzo rompió el silencio y reveló la razón de la ausencia de Falcao

La convocatoria de la Selección Colombia a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, dejó sorprendidos a varios de los hinchas del cuadro ‘Tricolor’, una de las grandes ausencias fue la de Falcao García, que ha acompañado a la selección en casi todos los procesos de Eliminatorias a mundiales. Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, habló de las razones de la ausencia del ‘Tigre’ y además defendió a James Rodríguez de las críticas que ha causado su convocatoria.

En una entrevista de Gol Caracol, el entrenador aclaró que estaba dolido por la ausencia de Falcao y además que admiraba el legado que el ‘Tigre’ ha construido con la Selección Colombia.

Las declaraciones de Néstor Lorenzo

Frente a la convocatoria de Falcao dijo: “La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao. Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre, esos jugadores, la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”. La razón de la ausencia de Falcao al parecer son sus pocos minutos jugados en el Rayo Vallecano, equipo en el cual el colombiano se ha ido desempeñando.

Sobre James, Lorenzo dijo: “Son jugadores (junto a ‘JuanFer’ Quintero) de una calidad superior. Lo que se les critica es si están bien o no físicamente, o cuentos minutos juegan, pero tienen una calidad superior a la media. Cuando tocan la pelota se nota y yo quiero tener a jugadores de estos dentro del plantel”

El primer juego por las Eliminatorias de la Selección Colombia será contra Venezuela, partido que se va a jugar el jueves 7 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.