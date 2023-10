Periodista quedó tan anonadado con la noticia del Mundial que viajó 100 años al pasado

La noticia del día en el ámbito de deportes llegó por parte de la FIFA cuando confirmó que el Mundial del 2030 iba a tener más de una sede: Específicamente seis sedes repartidas en tres continentes, hecho que no solo generó indignación, sino también muchas preguntas. Ante esto, un periodista de ESPN se animó a explicar la decisión, pero falló en el intento.

El épico error del periodista:

Resulta que a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, aprovechó las dudas que había en el aire con el tema del Mundial 2030 y los cupos que tendrá este torneo de 48 selecciones.

Generalmente, los países que actúan de anfitriones de las Copas del Mundo obtienen tiquete directo para participar del mismo. Sin embargo, para este caso que serán seis sedes, no había claridad si todos ya estaban clasificados o deberían pelear por su tiquete.

Ante esto, Luis Arturo explicó que los tres primeros partidos del Mundial que se jugará en siete años tendrá sus primeros tres partidos en Suramérica (Argentina (1), Uruguay (1) y Paraguay (1)), pero los demás se jugarán netamente entre Europa y África.

El problema fue cuando explicó la situación de clasificación de estos tres países suramericanos a dicha Copa, pues aseguró que ninguno de los tres equipos tendría que jugar las Eliminatorias porque ya estarían adentro del Mundial ‘1930′. Henao borró rápidamente el comentario de sus redes, pero lo terminaron captando y exponiendo.

Entonces, ¿Con cuántos cupos quedará Conmebol?

Según el periodista, los cupos de Conmebol se reducirían a 3.5 y no serían acumulativos, es decir, que no se sumarían a los 6.5 que habrá para el Mundial 2026. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad específica y será necesario que FIFA exponga la situación.