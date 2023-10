Cucho Hernández es mejor que Lionel Messi y desde Estados Unidos lo reconocieron

Juan Camilo Hernández ‘la está rompiendo toda’ en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y no solamente fue elegido como uno de los mejores latinoamericanos en el exterior, sino que le ganó el premio del mejor futbolista al mismísimo Lionel Messi.

‘Cucho’ Hernández fue una de las promesas que dio la selección Colombia sub 20 durante el Mundial de Polonia 2019 y muchos auguraban un gran futuro para él, pero muchos se decepcionaron cuando a mediados de 2022 fichó por el Colombus Crew de los Estados Unidos, sin pensar que iba a ser elegido como el mejor futbolista por encima de Lionel Messi.

Como es costumbre en las ligas alrededor de todo el mundo, la MLS eligió al mejor jugador del mes de septiembre y fue el colombiano quien se quedó con ese premio y con tremendos méritos, pues en sus últimos cuatro partidos, ha logrado anotar en cinco ocasiones, incluyendo un triplete frente al Chicago el pasado 20 de septiembre.

¿Recibirá su oportunidad en selección Colombia?

El delantero de 24 años ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección Colombia y hasta llegó a marcar un doblete de goles durante el amistoso frente a Costa Rica que se jugó el 16 de octubre de 2018, cuando la ‘Tricolor’ estaba a cargo de Arturo Reyes tras la salida de José Néstor Pékerman.

No obstante, Néstor Lorenzo no le ha dado la oportunidad, pero quizá en los partidos frente a Uruguay y Ecuador podría darle una oportunidad, no solamente porque puede ser un recambio a futuro, sino porque vive un buen presente.