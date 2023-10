Vélez defendió ‘a capa y espada’ al tan criticado Matheus Uribe: “La data me respalda”

Matheus Uribe fue uno de los jugadores más criticados tras la doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, pero Carlos Antonio Vélez se metió en la colada y defendió al mediocampista ‘a capa y espada’.

En el espacio de ‘Palabras Mayores’, el periodista de Win Sports trajo a colación algunas críticas que ha escuchado contra Luis Díaz por querer ‘echarse el equipo al hombro’, hecho que le pareció insólito, pues lo atacan solo por querer contribuir de la mejor manera a la Selección.

Sin embargo, Vélez no ahondó en el tema de ‘Lucho’ y rápidamente pasó a hablar de Matheus Uribe, a quien defendió porque no le parece que juegue tan mal como muchos dicen: “Todos ven jugar mala a Matheus Uribe, yo no, yo lo veo jugar muy bien, bueno, tampoco, lo veo jugar bien y la data me respalda”.

El analista especificó aun más en el tema y aseguró que Uribe es tan criticado más por no tener prensa que hable bien de él, que en sí mismo por su rendimiento, pues su trabajo en el partido ante el combinado chileno estuvieron a la altura: “Los números que tienen por ejemplo en el partido contra Chile son excelentes, mejores que un montón, pero en definitiva unos tienen una muy buena prensa y otros tienen mala prensa”.

James no faltó en la conversación:

James Rodríguez y Matheus Uribe BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 07: James Rodríguez y Matheus Uribe (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) (Gabriel Aponte/Getty Images)

Como suele suceder en los análisis de Carlos Antonio Vélez, le dio palo a James porque pese a la ilusión que ha despertado en São Paulo, a él le parece que no tiene un buen rendimiento, solo que tiene buena prensa, entonces de manera sarcástica lo expresó mientras hacía la comparación con la situación de Matheus Uribe:

“A unos los magnificamos y a otros los enterramos. Matheus Uribe es un troncazo que no tiene que estar en la selección cuando tiene unos números buenísimos”, concluyó Vélez.