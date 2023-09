No fue su esposa: Cardona confesó quién fue la única persona que “lo salvó de una tragedia” en su depresión

Edwin Cardona llegó al América de Cali no solo como uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano, sino buscando reencontrarse consigo mismo y con su carrera luego del difícil paso que tuvo por Racing, donde sufrió una depresión que lo aquejó mucho. De hecho, el mediocampista confesó que en ese tiempo solo contó con una persona, que ni siquiera era su esposa.

El talentoso mediocampista compartió una entrevista en la que habló acerca de todas las críticas que recibió cuando era jugador de Racing, equipo donde no le fue bien y los hinchas lo atacaban sin piedad, hecho que se le sumó a la fuerte depresión, que incluso lo obligó a medicarse para poder dormir y a estar acompañado todo el tiempo:

“Al final nosotros somos seres humanos. Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría depresión. Tenía que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar y que durmiera conmigo”.

Posteriormente, el futbolista confesó que se dio cuenta que solamente había una persona con la que podía contar y esa no era precisamente su esposa, sino su pequeño hijo de 8 años, que según sus palabras, lo salvó de alguna tragedia. Su mujer tenía problemas en su salud y no podía viajar para estar con él:

“Llegué a una época en la que me di cuenta de que solo tenía alrededor a mi hijo, que tenía ocho años porque mi esposa no podía viajar por un problema de salud. Dios a uno le pone esas personas. Mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho yo en lo personal”.

