De “pecho frío y normalito” no bajaron a Daniel Ruiz pese a ser la figura de Millonarios vs Alianza Petrolera

Daniel Ruiz es uno de los jugadores de Millonarios más determinantes para Alberto Gamero y desde su regreso de Santos parece que llegó ‘más completo’ para aportar al equipo. No obstante, aunque muchos hinchas están dichosos con él, hay quienes aún no les convence el joven futbolista porque creen que es “pecho frío y normalito”.

En la noche del jueves 28 de septiembre y bajo el marco del partido 200 de Alberto Gamero como entrenador, Millonarios derrotó 2-0 a Alianza Petrolera en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, con una figura clara: Daniel Ruiz. Aunque el joven atacante no contribuyó con gol, sí puso la asistencia para que ‘Leo’ Castro rompiera su sequía y marcara tremendo golazo de taco.

Al final de los primeros 90 minutos de esta llave, Ruiz Rivera fue elegido como la figura del encuentro y parece que cada vez se afianza más con el equipo desde que llegó de Brasil y lucha por ganarse la titular de manera indiscutida.

No obstante, en las redes sociales no faltan quienes no se convencen ‘ni poquito’ con Daniel Felipe y de manera clara lo expresan.

Daniel Ruiz no ha convencido a todos:

Daniel Ruiz

Tras un comentario en que destacaron el buen momento de Daniel Ruiz con Millonarios, se desataron varios comentarios en su contra por no haber triunfado en el fútbol del exterior:

- “Es un pecho frío, solo sirve para tirarse y llorar, en unos años será el gran refuerzo de fortaleza”

- “Ojalá jugara tan bien como usted cree, pero la verdad es que ni en el fútbol argentino se le ve futuro. Eso si, en el FPC lo hará bien por años”.

- “Jugador colombiano que va al exterior, no se consolida y lo devuelven, es porque es malo”

- “Normalito, su primer fracaso ya es salir y volver tan pronto, el segundo quedarse en millonarios como Llinas”.

- “Hay jugadores que solo dan la talla para la liga colombiana”