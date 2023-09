“Totalmente equivocados”, Luis Arturo Henao desmintió postura de Atlético Nacional

Luis Arturo Henao, periodista de ESPN, sorprendió a más de uno al irse de frente contra una postura que han querido evidenciar desde Atlético Nacional en el presente año y manifestó que en general, la hinchada del verde está inconforme.

La última administración del cuadro antioqueño, en cabeza de Mauricio Navarro, ha tenido gran resistencia desde la afición, en buena parte por la presencia de Benjamín Romero, confeso hincha de Millonarios que hace las veces de vicepresidente ejecutivo del club.

También hay distancia sobre otros personajes en cargos administrativos y también hay malestar por los negocios de la empresa Elite Player, propiedad de Carolina Ardila, hija de Antonio José Ardila, máximo accionista del club. La afición reclama que por querer vender jugadores, solo se le da salida a juveniles y de refuerzos de jerarquía poco y nada.

Luis Arturo Henao evidenció el inconformismo de la hinchada de Nacional

Durante el presente año se ha marcado el evidente distanciamiento que incluyó disturbios con la barra más popular del club, Los Del Sur, sin embargo, fecha a fecha se ha notado la baja asistencia en el Atanasio Girardot que brillaba por su gran acompañamiento en otrora.

Pues bien, el periodista escribió en sus redes sociales que esa inconformidad es general y no solamente de la barra, como, según él, han querido hacer ver desde el club.

Un pequeño detalle.

En @nacionaloficial han dicho todo el año que los únicos inconformes son los del sur están totalmente equivocados porque la inconformidad es de toda LA HINCHADA. — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) September 27, 2023

Allí mismo, y haciendo referencia a las nóminas del club en los últimos años, el mismo periodista refirió que la contratación de extranjeros en los últimos años “ha sido una burla total a la hinchada”.

Es @nacionaloficial



-Juan David Pérez la

nómina valía 1.800 millones /mes



-Emilio Gutiérrez subió a 2.800



-Navarro ha salido de salários altos: Candelo, Andrade , Aguilar y le bajo a Dorlan.



-Lo de los extranjeros en los últimos 7años ha sido una burla total a la hinchada — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) September 27, 2023

Ya hasta los periodistas que solían mostrarse cercanos a la dirigencia de Atlético Nacional se están demarcando del lado de una afición que no se puede negar que está inconforme y hasta hace campañas para no asistir al estadio hasta que no haya un cambio de dirigencia.