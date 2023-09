Leonel Álvarez fue sincero y respondió a los rumores que lo vinculan con Nacional

Algunos rumores han apuntado a que Leonel Álvarez podría ser el nuevo técnico de Atlético Nacional y ante esto, el exfutbolista decidió ser sincero y confesó

La relación de los hinchas con William Amaral está rota y la gran mayoría espera que lo saquen del equipo, especialmente luego de la bochornosa derrota que sufrieron a manos del América de Cali, pues a casi ninguno le convence el estilo de juego del equipo. De todas maneras, parece que el estratega brasileño está firme con el equipo, aunque Leonel Álvarez siga sonando para llegar.

Estas fueron las palabras de Leonel cuando le preguntaron sobre una posible llegada a Atlético Nacional y aunque aseguró que le encantaría vincularse con un equipo grande como Nacional, donde ya supo brillar como futbolista, también dejó claro que no ha recibido ni una llamada:

“Si me preguntan lo de Nacional, son equipos estructurados, con sede, con buenas herramientas, con una infraestructura muy grande, con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante, pero eso no depende de uno. Yo nunca he recibido una llamada o tenido una conversación con un directivo de Nacional, ni un acercamiento siquiera, eso ya depende de ellos y están en su derecho de buscar su entrenador. Uno como profesional quiere dirigir equipos grandes y ese es Nacional, cualquier entrenador lo quisiera dirigir. Lo mismo Tolima”, concluyó el exfutbolista de la selección Colombia.

Posteriormente, Álvarez hizo una reflexión sobre por qué no lo han llamado nunca a dirigir a Nacional:

“Me gustaría poderme sentar y conversar, si en su momento cometí un error, por qué no pedir disculpas, acá nadie es perfecto. Me encantaría saber qué es lo que pasa con Nacional. Si hay que pedir disculpas, se piden”, finalizó Leonel.

