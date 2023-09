Ni en las disculpas deja de equivocarse: El ‘Cantante del Gol’ la volvió a embarrar insólitamente

Javier Fernández Franco, también conocido como ‘El Cantante del Gol’, se volvió viral en la noche del domingo 24 de septiembre luego de narrar un gol del Medellín durante el partido Junior vs Tolima y aunque el narrador salió a disculparse, la volvió a embarrar.

El narrador de Win Sports y Deportes RCN compartió un video a través de su cuenta de TikTok, en el que no solamente se disculpaba en caso de haber ofendido a alguien por cantar un gol del Medellín en un partido que no tenía nada que ver:

“Primero quiero dar gracias a Dios y a cada uno de ustedes por la preferencia, porque de las equivocaciones se aprende y todos somos seres humanos, proclives a las equivocaciones. El que no se haya equivocado, que tire la primera piedra”, comenzó diciendo Javier.

El ‘Cantante del Gol’ continuó explicando qué causó la confusión y ahí vino el nuevo error.

El Cantante del Gol la volvió a embarrar en plenas disculpas:

“Es una equivocación totalmente involuntaria. Estábamos hablando del Medellín, que era el partido que seguía el domingo”, dijo convencido Javier Fernández, pero se volvió a ‘descachar’ en un detallito.

Resulta que dicho partido entre Junior y Tolima era el que cerraba la jornada, así que no seguía ningún compromiso. De hecho, si se pensara que hizo referencia al próximo partido del DIM, también es un error, porque el equipo ‘poderoso’ juega este lunes 25 de septiembre contra Bucaramanga.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y le dejaron claro que no es que los prefieran, sino que no tienen otra opción para ver el FPC:

- “No por el error, porque todos nos equivocamos, pero la verdad dele paso a otros mejores narradores”.

- “De qué preferencias nos hablas, si no tenemos más canales donde ver el FPC”.

- “Cuando a uno le pagan TIENE que hacerlo bien y no con el sarcasmo. Esas disculpas no son de un profesional”.