“Vamos a estar en el Mundial”: Marco Pérez sorprendió con su respuesta a la petición de Vélez

A oídos de Marco Pérez llegó la petición de Carlos Antonio Vélez de convocarlo a la selección Colombia y el delantero, de manera contundente, respondió.

El analista de Win Sports, en varias ocasiones, ha reiterado la importancia de hacer una renovación en la selección Colombia. Sin embargo, hubo un jugador que lo hizo cambiar su opinión y ese es Marco Pérez, quien la viene ‘rompiendo’ en el fútbol colombiano.

“¿Cuál será la nacionalidad de Marco Pérez? ¿Es Colombiano? Si la respuesta es positiva me nace otra… ¿Es invisible? Increíble que un jugador que ha marcado tantos goles y con apenas 32 años (hay más viejos convocados sin resultados) ni lo miran. No sería una buena opción ante la escasez de gol que tiene la Selección Colombia?”, escribió Carlos Antonio en su momento.

Cuando parecía que el comentario no tenía más trascendencia, resulta que el delantero se enteró de las palabras de Vélez y sorprendió con su respuesta:

Marco Pérez sorprendió con su respuesta a Vélez:

El delantero de Águilas Doradas dejó en claro que jugar con la selección Colombia es uno de sus sueños y si lo llaman, iría con mucho gusto. Sin embargo, se ha dado cuenta que el proceso de renovación va por buen camino y eso se ve reflejado en los partidos, tanto así, que piensa que la ‘Tricolor’ tiene cupo fijo en la próxima Copa del Mundo:

“El sueño de uno siempre es vestir la camiseta de su país, yo me sentiría muy feliz si en algún momento se me da esa oportunidad, uno trabaja para eso y cuando no le toca a uno, pues hacerle fuerza a la Selección, que la verdad es que hay un buen recambio, también hay jugadores que vienen en un proceso con Pékerman y ahora con Néstor, así que para mí que la Selección está muy buena, la he visto muy bien. Me gustó cómo terminaron los dos amistosos, no los oficiales, pero les dieron la tarea y ganaron de local y empataron de visitantes, creo que vamos a estar en el mundial”, concluyó Marco.