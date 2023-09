Presidente de la Dimayor se pronunció por sospechas de amaños en el FPC

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló acerca de las sospechas que se han despertado en redes sociales ante la posibilidad del amaño de partidos en el fútbol profesional colombiano.

Las goleadas de las últimas jornadas que protagonizaron equipos como Junior, Nacional y América, hicieron que muchos usuarios en redes sociales sospecharan al respecto y comenzaran a hablar de las cuotas que pagaban esos marcadores. Hasta periodistas destacados como Iván Mejía hicieron comentarios al respecto.

Hmmm, desconfía y acertareis!! https://t.co/5Q8tWxjYFM — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) September 17, 2023

Sobre esta situación, el dirigente fue consultado por el diario El Tiempo en donde habló del tema, sin dar demasiados detalles puntuales, pero dejando claro que sí hay investigaciones en curso.

Desde Dimayor reconocen investigaciones por posibles amaños en el FPC

Fernando Jaramillo dijo que “Sí. Tenemos dos sistemas de alertas tanto en la Liga como en el Torneo (la B). Monitoreamos de manera permanente esos informes y cuando han dado alguna señal de algo malo”.

A lo que añadió que “Se han abierto investigaciones, incluso algunas están en curso y, por obvias razones, no puedo comentar. Los sistemas están presentes y vigentes”.

También fue consultado si se estaba investigando algún partido puntual del presente campeonato, a lo que manifestó no podía detallar.

“Sobre eso en particular no le puedo comentar nada. Hay informaciones del pasado que han sido de conocimiento público”, señaló puntualmente.

Desde la Dimayor, en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo, no le hacen el quite a un tema que da mucho de qué hablar y reconocen tener investigaciones andando, además de tener encendidos sus sistemas de alarmas. De momento, de las mismas no se han pronunciado sobre las posibles conclusiones.