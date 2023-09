Fainer Torijano alarmó a todos al caer desvanecido en el Pereira vs Once Caldas

Fainer Torijano, defensor de Once Caldas, dio un gran susto en el partido entre Pereira vs Once Caldas al caer desvanecido en pleno terreno de juego.

La situación se dio en medio del compromiso válido por la fecha 10 de la Liga Betplay Dimayor 2023-II.

Cuando se jugaba la primera parte se dio la situación que alarmó a todos.

Fainer Torijano, cayó desvanecido

Fue ante un remate de Johan Bocanegra que el defensor desvió el remate con su cabeza y cayó desplomado al césped.

De inmediato, sus compañeros y rivales se dieron cuenta de que había quedado inconsciente y llamaron con afán al cuerpo médico.

Incluso, después de que entraron los auxiliares, se llegó a pedir ambulancia por pare de todos.

Por fortuna, luego de unos cuantos minutos, el jugador se logró incorporar e ingresó al partido nuevamente.