Se prenden las alarmas en Colombia: Referente no se entrenó con el equipo

A dos días del debut de Colombia por las eliminatorias de cara al Mundial 2026, Néstor Lorenzo recibió una noticia que cae como balde de agua fría, pues uno de los referentes no se pudo entrenar con el equipo.

Referente no se entrenó con el equipo:

Según reportó el Diario As, que estuvo presente en la concentración de la ‘Tricolor’ en Barranquilla, hay un futbolista que no pudo entrenarse con el grupo completo a causa de un problema en su forma física: Se trata de Juan Fernando Quintero.

Aunque el tema parece no ser de gravedad y sería más de prevención para poder tener a JuanFer al 100% en el partido contra Venezuela, por lo cual se habría entrenado en el gimnasio y no dentro del terreno de juego, para no forzarlo.

De todas maneras, habrá que esperar si hay algún parte médico en el transcurso del día o de lo contrario, Quintero podría estar disponible para jugar la primera fecha de la eliminatoria, según los planes que tenga el estratega argentino.

Se viene el debut de Colombia:

La Selección comenzará el proceso de las eliminatorias este jueves 7 de septiembre a las 6:00 de la tarde frente a Venezuela y los jugadores se han mostrado optimistas, incluyendo a Quintero:

“Es importante, es nuestro estadio, nos sentimos bien, la gente nos apoya. Estamos en nuestra casa y tenemos que hacerla respetar”, aseguró JuanFer en una entrevista que concedió en horas de la tarde del lunes acerca de su regreso a Barranquilla.

Los hinchas de la ‘Tricolor’ que no puedan asistir al Metropolitano podrán disfrutar del partido a través de la señal del Canal Caracol o de RCN, que recién adquirió los derechos de la eliminatoria mundialista.