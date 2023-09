Carlos Antonio atacó a Caracol con tremendo indirectazo por los partidos de Colombia

Esta semana debutará la selección Colombia por las eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con la novedad que no solamente será transmitido a través de la señal del Canal Caracol, sino que también contará con la cobertura de RCN. Ante esto, Carlos Antonio Vélez mandó tremendo indirectazo para dejar en claro que competirán ‘mano a mano’.

El indirectazo de Carlos Antonio Vélez:

RCN anunció que transmitirá los partidos de la ‘Tricolor’ por medio de unos comerciales que les valieron muchísimas críticas. A pesar de todo, a solo tres días del partido en que Colombia se enfrentará a Venezuela, Vélez no se quedó callado y habló sobre lo que ofrecerá su canal, no sin mostrar que es consciente acerca de la difícil competencia que tendrán por la tradición de ver a Colombia a través del Gol Caracol:

“Nos estrenaremos en eliminatorias esta semana el Canal RCN, es la primera vez que tiene la oportunidad de ofrecerse como alternativa. Es una misión muy agradable pero dura. Nos enfrentamos a muchos años de una exclusividad que crea hábitos auditivos y costumbres mecánicas, pero lucharemos punto a punto y sin apuro para evitar el estrés, como los recién ascendidos en la Liga. Partido a partido y como la gota, que con el tiempo hace hueco en el cemento, iremos a por todas. En opinión y análisis, que es lo que me corresponde, todos saben cuál es mi oferta… CERO zalamería o complicidad, visión del juego como lo entiendo, juicio justo, a cada señor, cada honor y ningún compromiso que me lleve al maquillaje o al eufemismo. No soy empleado de ningún técnico ni de ningún jugador. Al pan pan y al vino vino”, escribió el analista a través de su cuenta de Twitter.