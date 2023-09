JuanFer no se quedó callado sobre su regreso a Barranquilla tras salir de Junior

Juan Fernando Quintero concedió unas palabras a los medios de comunicación durante la tarde de este lunes 4 de septiembre y habló acerca de cómo serán las eliminatorias, qué deben hacer para no volver a quedarse sin Mundial y especificó sobre su regreso al Estadio Metropolitano de Barranquilla luego de su fugaz paso por Junior.

Vea acá: Carlos Antonio atacó a Caracol con tremendo indirectazo por los partidos de Colombia

El mediocampista, que ya anotó dos goles con Racing y ha sido regular en el esquema titular de Fernando Gago, habló acerca de cómo se ha sentido en su nuevo equipo y bajo las órdenes del argentino: “Muy contento, es una persona que desde el principio confió en mí, me da la libertad de las cosas en campo, me he sentido muy a gusto, me he habituado a lo que él quiere”.

Respecto a la diferencia de esta eliminatoria mundialista frente a la de Qatar 2022, dejó muy en claro que ya es momento de pasar la página: “Va a ser muy diferente a la eliminatoria pasada. Es otra eliminatoria, lo que pasó pasó, tenemos que enfocarnos en lo que va a venir y seguir adelante”, dijo JuanFer.

Le puede interesar: “Me tocó ser un hincha y fue duro” Santiago Arias habló de su regreso a la Selección Colombia

“La gente nos apoya”: Juan Fernando Quintero:

Mensaje de Juan Fernando Quintero tras la derrota de Colombia contra Perú (Archivo Getty Images)

Una de las preguntas que no podían faltar era sobre su regreso al Metropolitano de Barranquilla, lugar donde supo jugar siete partidos con la camiseta del Junior y anotar un solo gol. No obstante, su salida no fue en las mejores condiciones y los hinchas del ‘tiburón’ no quedaron muy contentos.

De todas maneras, JuanFer no evadió la cuestión y demostró por qué es considerada la casa de la selección Colombia: “Es importante, es nuestro estadio, nos sentimos bien, la gente nos apoya. Estamos en nuestra casa y tenemos que hacerla respetar”, concluyó Quintero.