El ‘Tino’ sorprendió a Ramón Jesurún con su inesperada ‘bromita’ en vivo

La selección Colombia debutará este jueves 7 de septiembre por las eliminatorias de cara al Mundial del 2026 y lo hará en el Metropolitano de Barranquilla vs el combinado de Venezuela. Ramón Jesurún estaba dentro de la cancha cuando recibió una inesperada llamada de Faustino Asprilla, quien cumplió con un reto en vivo.

El ‘Tino’ sorprendió a Ramón Jesurún con su inesperada llamada en vivo:

Durante el programa F30 de ESPN estaban haciendo un análisis de lo que será el compromiso de la ‘Tricolor’ por la primera fecha de las eliminatorias y la polémica surgió cuando hablaron de aquellos jugadores experimentados que divide la opinión de muchos en si deberían ser titulares o no.

Victor Hugo Aristizábal pidió que lo dejaran hablar y se desvió un poco del tema, pues en pantalla estaba la imagen del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol u dijo que si Faustino lo llamaba y este le contestaba, era Messi. En principio, Asprilla no estaba muy convencido de hacer la llamada, pero finalmente accedió y dejó un muy curioso momento.

“Presidente, lo estoy viendo, no me dé la espalda, hágame el favor”, le dijo el Tino, a lo que Jesurún entre risas hizo caso y rápidamente buscó dónde estaba la cámara.

Asprilla continuó bromeando y le dijo: “Yo me voy para allá, pero no ve que no me llevaron, no tengo boleta”. Ramón le dijo que es su hermano y si el ‘Tino’ no entraba, entonces que él tampoco.

¿A qué hora es el partido de la selección Colombia?

El balón rodará en Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:00 de la tarde en el partido entre colombianos y venezolanos.