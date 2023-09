“Ahora me toca a mí”: Cataño reveló lo que habló con Jarlan luego de botar el penal en la final

La final entre Millonarios y Nacional tuvo un dramático desenlace a través de los lanzamientos desde el punto de penal y Jarlan Barrera fue uno de los que desperdició su cobro para el posterior título de los bogotanos. Ante esto, Daniel Cataño aprovechó para hablarle al mediocampista con pasado en Junior de Barranquilla.

Daniel Felipe, quien de hecho fue el autor del único gol con que ‘Millos’ derrotó a los ‘verdolagas’ en su más reciente enfrentamiento, confesó en una entrevista con As que después del título le mandó un mensaje a Jarlan Barrera, específicamente por lo que pasó en los penales y reveló que fue a modo de ‘devolución’, pues cuando Cataño erró su penal con la camiseta del Tolima en la recordada final contra Nacional, Jarlan le había escrito:

“Es un jugador muy importante y más porque Jarlan, nosotros que estamos en el fútbol es un crack, lo admiro, tiene un talento, nos texteamos, nos hablamos y nos mandamos muchos. Lo valoro mucho porque cuando boté el penal en Ibagué me mandó un mensaje de fuerza. Me tocó después decirle, ahora me toca a mí, mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mira yo donde estoy. Tratamos entre nosotros mismos de cobijarnos porque eso le puede pasar a cualquiera”, aseguró Cataño.

Posteriormente, Daniel Felipe confesó cómo le parece Jarlan como futbolista, pero aprovechó para ‘echarle flores’ a Álvaro Montero:

“Jarlan tiene una lamparita y aparece en momentos muy decisivos, el balón le queda y en ese momento sabía que Jarlan cobraba bien, que no le salió bien, pero es un jugador importante para Nacional y que ellos confiaban que lo podía hacer, pero también nosotros teníamos a Álvaro (Montero)”, concluyó el ‘10′ de Millonarios.