“Yo solo callaba”: Bacca rompió el silencio sobre la compleja relación con Bolillo en Junior

Junior de Barranquilla atravesó una complicada etapa durante la dirección técnica de Hernán Darío Gómez y aunque tras la llegada de Arturo Reyes no es que haya claridad de una remontada, por lo menos ya lograron dos victorias consecutivas con Carlos Bacca como protagonista. Este último, rompió el silencio y confesó cómo era la relación con ‘Bolillo’.

El actual capitán del Junior contó que habló con Gómez y se puso a disposición para aportarle al equipo, pero el entrenador le dejó en claro que no contaba con él. Además, Carlos Arturo hizo saber que ante todos los rumores que se presentaron, él prefirió no decir nada para no aumentar la tensión dentro del equipo:

“La realidad es que yo no estaba en sus planes. Hablé y le dije que quería trabajar, que quería respetar el contrato, que quería ayudar, que me vieran en la pretemporada. Se dijeron muchas cosas y yo solo callaba. Yo sabía que Dios me tenía algo preparado. Cuando empezó el semestre los goles no llegaban, aunque las sensaciones en campo eran buenas, solo faltaba marcar. Hoy por fin la pelota está entrando”, aseguró el exdelantero del MIlán.

Posteriormente, el atacante con pasado en selección Colombia aprovechó para hablar acerca de la llegada de Arturo Reyes al banquillo ‘tiburón’ y cómo ha cambiado la interna del equipo: “Con su llegada, la dinámica ha cambiado, la inercia y la relación con la hinchada también. Ojalá sigamos por ese camino. Hay que seguir con los pies sobre la tierra, pero por el mismo camino, porque aún no hemos conseguido nada. Eso se lo dije al grupo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior:

Este sábado 2 de septiembre, el cuadro barranquillero visitará a Independiente Santa Fe en el partido válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2023-2 a partir de las 6:10 de la tarde.