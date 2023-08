RCN reconoció que muchos no soportan al ‘Cantante del Gol’ en sorpresivo comercial sobre la Selección

El Canal RCN hizo un comercial para respaldar al ‘Cantante del Gol’ ante las críticas durante los partidos de la Selección Colombia. Aprovechando el rechazo que genera el famoso narrador, el canal sacó a la luz una llamativa pauta que podría ser buena o mala dependiendo de quién la vea.

El 25 de agosto de 2023, el Canal RCN sacó a la luz un llamativo comercial para promocionar sus transmisiones de los partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026. El comercial es protagonizado por Andrea Guerrero, quien se encarga de señalar, con pruebas en mano, que muchos hinchas de ‘La Tricolor’ no soportan a Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, por su forma de narrar los goles. Tras asumir las críticas, Andrea señala que ‘El Cantante’ y su particular forma de narrar es criticable, pero irremplazable. De esta forma, motivó a los hinchas a ver los encuentros de ‘La Tricolor’ en RCN y no en el Gol Caracol, la competencia.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia?

El primer rival de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026 será Venezuela. Colombia jugará como equipo local y el partido está programado jueves 7 de septiembre a las 6:00 p.m en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Luego de esto, el equipo cafetero afrontará su siguiente compromiso en condición de visitante. El equipo entrenado por Néstor Lorenzo enfrentará a la Selección de Chile el martes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. El juego será en el estadio Monumental, mismo escenario en el que el Colo Colo juega de local.

