James se sinceró sobre qué debe cambiar para que Colombia no se quede sin Mundial

La convocatoria de la selección Colombia para su debut en las eliminatorias al Mundial 2026 está cerca de revelarse y James Rodríguez dejó saber en qué cree que debe mejorar el equipo para volver a una cita orbital luego de quedarse por fuera de Qatar 2022.

El mediocampista colombiano tuvo actividad en la Copa Sudamericana el pasado jueves 24 de agosto en el partido en que São Paulo cayó derrotado 1-2 frente a la Liga Universitaria de Quito en condición de visitante y luego del compromiso, dejó unas palabras pensando en selección Colombia.

En primer lugar, James reveló que no ha conversado con nadie de la Federación Colombiana de Fútbol acerca de su posible convocatoria para los partidos frente a Venezuela y Chile, pero dejó en claro que está listo para vestirse con la ‘Tricolor’ nuevamente:

“No sé, la verdad que no he hablado con nadie. Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir”, apuntó Rodríguez Rubio.

Además, James reveló en qué aspectos debe mejorar la selección Colombia para no ausentarse nuevamente de la Copa del Mundo.

“Hay que ser siempre estable, porque en las Eliminatorias pasadas empezamos bien y en la segunda vuelta nos caímos. Entonces hay que ser constantes, hacer unas buenas Eliminatorias. Ganar los partidos en casa y tenemos el talento para hacerlo bien de visitantes”, concluyó James.

Cabe resaltar que el Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez en toda la historia, con la participación de 48 selecciones, 16 más de las que fueron a Qatar.

La selección Colombia jugará contra Venezuela el próximo jueves 7 de septiembre en Barranquilla y luego viajará para enfrentarse a Chile el martes 12 de septiembre.