Hasta en Sábados Felices piden a gritos que Lucas González se vaya del América: “El ‘Pep’ criollo”

NO ME CANSARÉ DE REPETIRLO:



Cuando traían a Osorio, aprendiz del Manchester, se advirtió que venía con ÓRDENES de diezmar al equipo, no a hacer procesos, confrontar la interna y que el equipo no jugara finales… Y ASÍ OCURRIÓ



Su discípulo favorito, el pep criollo, Lucas… pic.twitter.com/RHcdk79Dk0