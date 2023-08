“El VAR interviene” Lucas González se encuentra molesto por los penaltis que le han pitado al América

El director técnico Lucas González a servicio del América de Cali, se mostró en desacuerdo con el arbitraje, pues según él, los penaltis lo han perjudicado. El técnico bogotano sufrió una dura remontada este jueves en su visita al Junior de Barranquilla, juego en el que llegó a estar 0-3 en el marcador y terminó perdiendo 4-3. El estratega calificó el partido como un encuentro “muy extraño” y lamentó los tres penaltis que les sancionaron.

Ahora bien, este resultado incrementa mucho más su crisis deportiva y pone en duda la continuidad de su técnico Lucas González, quien desde hace varios días tiene muy descontento al hincha escarlata.

En la rueda de prensa posterior al compromiso por la fecha siete de la Liga BetPlay el técnico aseguró que: “Regalamos tres penaltis, eso no puede pasar. Y justo hoy, particularmente, no puede pasar. Me siento molesto. Hemos regalado cinco penaltis en los dos últimos partidos. Nos ponemos 0-3 con un equipo que tiene la nómina más costosa de Colombia y por eso yo estaba tan molesto cuando nos marcan el primer penalti”.

Y añadió: “ellos estaban muy cómodos con balón, sus centrales estaban muy cómodos, intentamos cambiar para tener un central para presionar y con tres centrales protegeríamos mejor el área. No lo hicimos bien y por eso el resultado”.

América de Cali

La hinchada de América está molesta y presiona por la salida de Lucas González, que en cinco partidos lleva una victoria, dos empates y dos derrotas. Sobre los resultados y el ambiente que lo rodea, el entrenador del cuadro rojo comentó: “Hicimos los cambios que creíamos que podían dar resultados. Cuántas veces en el fútbol hay un partido con cuatro penaltis, el VAR interviene, pero si es un partido en el que se estaba revisando todo, se debió revisar la de Carlos Darwin también que dijo que sentía que fue falta. Nos vamos muy tristes y buscando corregir porque hay otro partido el fin de semana”.