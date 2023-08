Tomás Ángel no se aguantaría en Nacional y haría maletas para el extranjero

La relación Tomás Ángel - Atlético Nacional atraviesa un momento crítico luego que el equipo saliera a desmentir el presunto veto al delantero y la familia del delantero tildara al club de “mentiroso”. Todo este caos sería aprovechado por un equipo del extranjero que se quiere llevar al jugador.

¿Qué está pasando con Tomás Ángel y Nacional?

Resulta que esta semana surgió una información que apuntaba a un posible veto de Tomás Ángel por parte de las directivas de Atlético Nacional y su ausencia en las convocatorias no tendría nada que ver con una negociación con otro equipo, ni mucho menos con una lesión. Todo con el fin de darle prioridad a otros jugadores.

Ante esto, Esteban Escobar, director deportivo del equipo, aseguró que el delantero está contento en el equipo y viceversa, así que esperan renovarlo, pero esto no tiene nada que ver con su continuidad y tiene que ganarse las oportunidades en la cancha.

La familia Ángel no dudó en responderle a la versión oficial de Nacional y no los bajaron de mentirosos: “¡Se les salió de las manos! No saben qué decir” dijo la mamá y su hermano complementó: “No se cansan de decir mentiras”.

De todas maneras, mientras la novela continúa, el delantero de la selección Colombia sub-20 es pretendido por un equipo del extranjero.

Equipo del extranjero quiere a Tomás Ángel:

Según reportó el periodista Steven Arce, un club de la MLS de Estados Unidos desea hacerse con el atacante colombiano: “Los Ángeles FC sigue de cerca a Tomás Ángel” y esperarían a que termine su contrato con el ‘Verdolaga’ para hacerse con sus servicios.