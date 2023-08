“No se cansan de decir mentiras”, familia de Tomás Ángel le metió leña al fuego

El universo Atlético Nacional está que arde en varios frentes y luego de que desde el club salieran a negar un supuesto veto directivo en contra de Tomás Ángel, la familia del atacante se despachó en redes sociales.

En la mañana de este martes, el director deportivo del equipo, Esteban Escobar, acompañó en rueda de prensa al entrenador, William Amaral, para hablar de varias situaciones, entre ellas la de Ángel.

Esto se dio después de que versiones de prensa manifestaran que no se lo volvió a tener en la cuenta por un supuesto veto de los directivos, situación que aumentó los roces entre la dirigencia y la hinchada que atraviesan una relación tortuosa con la presente administración.

En Nacional aseguran que Tomás Ángel quiere renovar

Tomás Ángel (Cuenta del club)

“Tomás quiere a Nacional y él quiere seguir en el club. Nos lo ha manifestado. Entonces ese proceso de renovación esperamos que no sea difícil, pero eso en ningún momento ha sido un problema para que él juegue. Incluso es el que más minutos y partidos ha tenido de los juveniles”, señaló Escobar.

El Palillo también dejó claro que no se debía armar un drama por la ausencia del jugador: “El profe juega con un punta y los jugadores deben entender que tienen que ganarse los minutos, peor el hecho de que no se haya convocado no significa que tienen que inventar una película”.

“El técnico es el que decide sus convocatorias y es decisión de él. Nosotros no le impones quién debe de jugar”, contextualizó el directivo.

Familia de Tomás Ángel lanzó certeros dardos

Fue minutos después de que estas declaraciones hicieran eco en redes sociales y en varios medios de comunicación que llegaron punzantes mensajes en las redes de los familiares.

María Paula Gutiérrez, la mamá de Tomás, publicó en su cuenta de Instagram: “¡Se les salió de las manos! No saben qué decir”.

La familia Ángel Gutiérrez se pronunció



Ante las declaraciones de Esteban Escobar, la mamá y el hermano de Tomás Ángel salieron a dar su opinión al respecto💣



"¡Se les salió de las manos! No saben qué decir", aseguró la mamá



"No se cansan de decir mentiras", dijo el hermano😮 pic.twitter.com/Gxpjoy0cVc — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) August 15, 2023

A esta misma publicación llegó Gerónimo, el hermano del jugador para aumentar la tensión, sentenciando: “No se cansan de decir mentiras”.

Por más que desde Nacional quieran hacerle el quite y bajarle a la temperatura a la novela de Tomás Ángel, parece que el tema se extenderá por unos buenos días y la afición ha dejado claro en los comentarios de qué lado está.