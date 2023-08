“Yo estoy acá”: Comesaña le volvió a ‘coquetear’ al Junior en este difícil momento

La situación del Junior es crítica: los hinchas están cansados de tener al ‘Bolillo’ Gómez en la dirección técnica y a pesar de todo, los directivos lo siguen respaldando. De todas maneras, el histórico Julio Comesaña, le volvió a coquetear al equipo.

Comesaña le volvió a coquetear al Junior:

Aunque luego de despedirse del club en 2022, el uruguayo fue certero en decir que no regresaría al equipo barranquillero, durante esta entrevista con el programa F90 de ESPN, demostró que ‘donde hubo fuego, cenizas quedan’.

“El Junior genera todo eso a su alrededor, porque con todo respeto, es el equipo que puede darle algunos logros a la Costa”, comenzó diciendo Comesaña acerca del difícil momento del cuadro ‘tiburón’.

Posteriormente, el entrenador habló sobre lo que debe hacer el Junior para darle la vuelta a la situación: “Llega el desespero y en este momento hay que tratar de pensar en lograr la armonía porque si no hay armonía entre los seres humanos, no la puede haber futbolísticamente. Con todo respeto, quienes están en el equipo deben pensar en jugar y prepararse para cada partido de la mejor manera para lograr los resultados”.

No obstante, las respuestas no causaron intriga hasta que le preguntaron directamente que sí aceptaría el cargo, en caso que el Junior lo volviera a llamar:

“Yo no puedo volver, porque nunca me fui. Yo estoy ahí en Junior. No es que vuelva o no vuelva a dirigir al Junior ni nada, yo estoy acá, pero no estoy pensando en la dirección técnica”, concluyó Julio Avelino.

A continuación las palabras de Comesaña: