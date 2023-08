‘Teo’ se prepara para volverse a estrenar con el Deportivo Cali aunque no está “al 100%”

Desde el anuncio del fichaje de ‘Teo’ los hinchas han estado muy emocionados por volverle a ver en las canchas junto al equipo ‘azucarero’, pero hasta el momento no se ha estrenado con el equipo. El técnico Jaime de la Pava anunció que Teófilo estará jugando oficialmente contra Atlético Nacional.

Le puede interesar: A Teofilo lo ‘cogieron de parche’ por cantar una canción que apoya al América

A pocos días del partido, el DT del cuerpo ‘azucarero’ anunció su decisión tras el compromiso perdidos contra Once Caldas. El objetivo de De la Pava es usar su fichaje para que se vuelva el jugador del semestre.

Las declaraciones de De la Pava

Durante la entrevista en Radio Red de RCN Radio, “Teo va a estar ante Atlético Nacional, pero no sé si arranca o no”. No hay duda en que estará convocado, pero falta definir si estará desde el inicio del partido o solo la mitad de tiempo de juego. De la Pava, dijo: “Ha hecho un esfuerzo grande y tiene un gran compromiso porque sabe que está cerca su decisión de terminar su carrera y quiere terminarla de la mejor manera como lo hacen los jugadores grandes como él. Tiene un alto nivel de compromiso. Al 100% no está pero ya veremos qué hacer para que rinda en beneficio del equipo con el porcentaje en el que está”

El último partido de ‘Teo’ fue el 18 de mayo con Atlético Bucaramanga ante América de Cali y su regreso a Deportivo Cali se dio el 19 de julio, desde esa fecha empezó a entrenar a la pretemporada y su presencia contra Atlético Nacional, será uno de los puntos emocionantes del partido.

Para De la Pava, Teófilo tiene formas de juego que son beneficiosas para Cali: “Teófilo siempre ha jugado de 9 en punta, detrás del 9 o de falso 9. Es un jugador que de ahí no se sale. No lo veo ni de extremo ni de primera línea. Es coherente y el sentido común nos indica dentro del proceso de toda su carrera, es ahí donde es fuerte y donde poco a poco se ha ido colocando a punto”.