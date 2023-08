A Teofilo lo ‘cogieron de parche’ por cantar una canción que apoya al América

Desde el regreso de Teófilo Gutiérrez a Deportivo Cali, el equipo lo ha usado para generar expectativa en lo que sería su temporada con ‘Teo’ y lo ha mostrado en los videos que publicitan los abonos para los hinchas. En redes, el equipo publicó un video en donde muestran a Teófilo invitando los hinchas del cuadro ‘Azucarero’ al estadio y a adquirir los abonos, pero las reacciones del video fueron controvertidas.

Los comentarios del video destacaron que la canción de fondo, que canta ‘Teo’, es una canción del Grupo Niche con un pregón que dice “dale, rojo, dale” haciendo referencia a América de Cali. Los hinchas del equipo ‘Escarlata’ no dejaron pasar la oportunidad y se burlaron en los comentarios del detalle que dejaron pasar por alto al elegir la canción.

Deportivo Cali y sus próximos fichajes

Aunque el anuncio de Teófilo Gutiérrez se dio hace un tiempo, aún no ha jugado su primer partido con el equipo ‘azucarero’ de todas formas, Jaime de la Pava, el técnico del equipo, sigue buscando fichajes que puedan mejorar el rendimiento de Cali.

De la Pava, está buscando un arquero y tiene en la lista a un panameño Orlando Mosquera que llega desde Monagas de Venezuela, un uruguayo Nicolas Rossi que por el momento está en el Club Atlético Peñarol y un argentino, José Devecchi del Club Sarmiento de Junín.

Para el mediocampista, tienen en la mira a Fabián Ángel que fue compañero de Teo Gutiérrez en Junior, hasta el momento Fabián no tiene equipo, pero está en conversaciones con Cali.

Deportivo Cali tuvo una de sus derrotas más duras contra Once Caldas en condición de visitante, y aunque el equipo ‘Azucarero’ no fue superado por Once Caldas en la tabla de descenso, si acortaron la distancia en puntos, lo que pone a Deportivo Cali en riesgo si no hacen un buen segundo semestre.