“Qué nos deje preguntar”: Don Jediondo anunció live con el presidente de Santa Fe ante futuro del club

El periodista de ESPN, Theo González Castaño, informó que “en las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club” y que tanto su presidente, Eduardo Méndez, como la junta directiva, recibieron “la propuesta real”. Sin embargo, horas después el comunicador comentó en su cuenta de Twitter que Méndez le aseguró no haber recibido ninguna propuesta, pero, dijo, “esa es la voz y versión oficial de Santa Fe”.

Asimismo, el equipo cardenal emitió un comunicado donde señaló que “las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta oferta de un grupo inversor extranjero, carecen de toda veracidad y no son ciertas”.

Y se dirigió directamente al periodista, acotándole que “si tiene la oferta nos la remita o publique (...) sus socios determinarán la venta cuando lo consideren necesario o existan propuestas verdaderas”.

Tras este escueto texto, la hinchada de Santa Fe se volcó en apoyo al periodista, pidiendo además que el club tome un mejor rumbo. “Que aclaren lo que quieran. Nunca voy a dudar de la seriedad y el profesionalismo de @Theo_Gonzalez de los mejores de mi generación”. “Y vamos fuerte con Theo, apoyo total”. “Innecesario mencionar al periodista. Innecesario el tono”.

Don Jediondo habló con el presidente de Santa Fe y hará un live para aclararle a la hinchada el futuro del club

Tras la polémica, el reconocido comediante Pedro Antonio González -más conocido como ‘Don Jediondo’- compartió un video en horas de la noche en su cuenta de Twitter, donde informó que conversó con Eduardo Méndez y “me dijo que eso no era cierto. No ha habido ofertas de ninguna clase. Hace 4 años sí hubo un acercamiento de un periodista, pero que al final no quedó en nada. Es más, me dijo que ‘diga a los aficionados que si ha habido una oferta seria para comprar el equipo, se los regalo’”.

Posteriormente, el humorista informó a los aficionados que este miércoles 05 de julio al mediodía por su canal de Facebook, se realizará un live en la sede de Independiente Santa Fe, para no solo tocar el tema de la compra sino también “de la llegada de refuerzos, de jugadores. De lo que ustedes quieran preguntarle, seguramente él va a responder”.

Ante el anuncio, la tribuna le comentó que ojalá Méndez les responda. “Hay que verlo. Y Donje, que nos dejen preguntar y que responda”. “Don Pedro ayúdenos a que ese señor por fin se vaya y nos deje la vida en paz, tanto a la afición, como a nuestro amado @SantaFe”. “Preguntarle cuantoo en plataaaaaaa está la deuda y los gastos mensuales del equipo”.