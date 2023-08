Carlos Antonio dejó su ‘mensajito’ sobre Catalina Pérez tras la derrota de Colombia

En la última fecha de la fase de grupos, la selección Colombia perdió su invicto y cayó derrotada 1-0 frente al conjunto de Marruecos. No obstante, los 6 puntos y la diferencia de gol +2 le sirvió a la ‘Tricolor’ para clasificar como primera del grupo, así que Carlos Antonio Vélez aprovechó para hacer el análisis del partido, el próximo rival y hablar de Catalina Pérez.

Vea acá: Cata Pérez atajó penal, pero Marruecos ‘madrugó’ a Colombia con polémico gol

Lo que escribió Vélez de Cata Pérez

El periodista de Win Sports utilizó su cuenta de Twitter para analizar la derrota de Colombia, el funcionamiento de Marruecos y la similitud que tiene con Jamaica, próximo rival de la ‘Tricolor’ en los octavos de final del Mundial:

“Suele pasar que como el fútbol lo juegan dos equipos, uno de ellos no deje al otro desarrollar su juego. Hoy Marruecos, rocoso, ordenado, físico y fuerte en duelos, no dejó a la Selección Colombia hacer su fútbol y cuando encontró el espacio para hacerlo se atravesó la arquera rival para impedirlo. No siempre cuando las cosas no salen es por defecto propio, pasa que el rival lo hace mejor. Próximo rival Jamaica, muy parecido al Marruecos de hoy”.

Sin embargo, Carlos Antonio concluyó su mensaje hablando de Catalina Pérez, exaltando el gran partido que firmó ante Marruecos, pese al gol, incluyendo 6 atajadas importantes que mantuvieron al equipo con vida hasta el final del partido:

“Catalina Pérez, con 6 paradas, impidió también que ellas ganaran por más. ¡Figura Colombiana!”.

Suele pasar q como el fútbol lo juegan dos equipos uno de ellos no deje al otro desarrollar su juego. Hoy Marruecos rocoso, ordenado, físico y fuerte en duelos no dejó a la @FCFSeleccionCol hacer su fútbol y cuando encontró el espacio para hacerlo se atravesó la arquero rival… pic.twitter.com/sZyaSno7R9 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 3, 2023

Le puede interesar: Colombia perdió el invicto, pero se instaló entre las 16 mejores del Mundial

Catalina Pérez fichó por Werder Bremen:

La portera del arco ‘Tricolor’ está firmando una gran participación en la Copa del Mundo y luego de sus destacadas intervenciones en el partido frente a Alemania, el Werder Bremen oficializó su fichaje, así que una vez finalice el Mundial, ‘Cata’ se pondrá a disposición de su nuevo equipo.