‘Bolillo’ Gómez de frente contra Viera: no aguantó las indirectas y ‘le cantó la tabla’ al ídolo de Junior

‘Bolillo’ Gómez no aguantó las indirectas y se fue de frente contra Sebastián Viera. El ídolo del Junior de Barranquilla dio una opinión que no le cayó bien al entrenador, quien no la pasa bien en el equipo barranquillero.

Le puede interesar: ‘Bolillo’ Gómez indignó ‘a todo el mundo’ con una disparatada frase sobre el fútbol colombiano

El 27 de julio de 2023, poco después de la derrota del Junior contra el Cúcuta Deportivo, Sebastián Viera participó en el programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia. En medio de la conversación, Andrés Marocco le preguntó a Viera si ‘Bolillo’ Gómez es el entrenador adecuado para Junior. El uruguayo comenzó diciendo que las decisiones deben basarse en una planificación y, teniendo esto en cuenta, señaló la falta de coherencia de los directivos al contratar a ‘Bolillo’.

“Si tienes un equipo de fútbol con una base de jugadores que tienen buen pie, que juegan bien al fútbol y cuya idiosincrasia es jugar bien al fútbol, no puedes traer a un técnico que no juegue bien al fútbol. Si tiene un equipo con gente que no juega bien al fútbol, no puede traer un técnico que juega bien”, Sebastián Viera

Para reforzar su punto, Sebastián Viera recordó lo que pasó con ‘Juanfer’ Quintero

“Si traes a un jugador como Juan Fernando Quintero, todos lo que lo rodean tiene que jugar a su fútbol. Supuestamente él es el ‘crack’, la estrella y el esfuerzo que está haciendo el equipo para traerlo parte una planificación con base a él”, Sebastián Viera

‘Bolillo’ Gómez no aguantó las indirectas y se fue de frente contra Sebastián Viera

Un día después, el 28 de julio, ‘Bolillo’ Gómez atendió a los medios de comunicación. Obviamente, al DT le preguntaron por las declaraciones de Sebastián Viera. Con evidente molestia, ‘Bolillo’ se fue de frente contra el uruguayo y le recordó una serie de errores que perjudicaron al Junior en la Liga BetPlay 1-2023.

“Cuando Sebastián estaba aquí, llevaba varios añitos sin jugar bien. Si él no comete los errores en el 2-0 que teníamos contra Unión Magdalena, habríamos clasificado”, Hernán Darío Gómez

Para concluir, Hernán Darío Gómez sentenció a Viera con una frase que se viralizó en las redes sociales.

“No hay mucho qué hablar porque él también perdió. Cuando yo llegué aquí él había perdido todos los partidos. Él fue, pero ya no fue”, Hernán Darío Gómez

Uy profe, durísimas declaraciones del “Bolillo” Gómez. Su experiencia en el Junior no va terminar nada bien, no se ve por donde.



🎥: @RomarioQR



pic.twitter.com/yVaUGBClW5 — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) July 28, 2023

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<