Periodista de Caracol Radio es el nuevo directo de reconocido medio deportivo

Steven Arce, periodista deportivo de Caracol Radio, anunció que ha sido designado como el nuevo director del Diario AS para Colombia.

La noticia fue confirmada por el propio comunicador a través de su cuenta de Twitter este miércoles 26 de julio de 2023.

Con una amplia trayectoria en el mundo del periodismo deportivo y reconocido por su destacada labor en Caracol Radio, Steven Arce ha sido seleccionado para liderar una marca de gran prestigio en el ámbito deportivo como lo es el Diario AS, en su versión para Colombia. El periodista expresó su emoción y entusiasmo ante el nuevo reto que se le presenta como director de este medio tan relevante a nivel mundial.

“La compañía me ha encomendado una responsabilidad más que grande y especial. La de dirigir una marca tan importante y relevante en el mundo como el Diario AS para Colombia. Es un reto que me emociona y me llena de energía asumir para darle a los colombianos la información y los personajes de los que quieren saber en el mundo del deporte. Gracias a As global y Prisa media por esta muestra de confianza, esperamos estar a la altura del desafío. Gran trabajo y semilla de @saritacas y el equipo actual”, manifestó Arce en su mensaje en Twitter.

La compañía me ha encomendado una responsabilidad más que grande y especial. La de dirigir una marca tan importante y relevante en el mundo como el Dario AS para Colombia. Es un reto que me emociona y me llena de energía asumir… pic.twitter.com/0vfipfosoq — Steven Arce (@stevenarce) July 26, 2023

El nombramiento de Steven Arce llega un día después de que la periodista de larga trayectoria en el medio, Sarah Castro, anunciara que continuaría en Caracol Radio y tampoco seguiría como directora de AS Colombia, cargo que lideró durante ocho años. E

En su mensaje en Twitter, la periodista agradeció la oportunidad de haber sido parte de la historia de ambos medios y expresó su convicción de que se hizo un gran trabajo durante su gestión.

Durante su liderazgo en AS Colombia, la periodista destacó que no solo lograron ser líderes en audiencia, sino que también formaron a muchos periodistas que son motivo de orgullo para la organización. Además, resaltó el profesionalismo y talento de su equipo en Caracol Radio, especialmente en la cobertura del Mundial de Qatar, un sueño hecho realidad bajo su dirección.

Una noticia personal.



Dejo mi cargo como directora de AS Colombia y de Deportes de Caracol Radio.



Agradezco la oportunidad de haber hecho parte de la historia de estos dos medios. Un honor enorme.



Lideré AS durante 8 años. Un proyecto que llevó mi esencia en cada detalle 1/3 — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) July 25, 2023

La designación de Steven Arce como director del Diario AS para Colombia marca un nuevo capítulo en su carrera periodística y una nueva era en el importante medio.