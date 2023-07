Carlos Antonio Vélez le tiró duro al gobierno y de paso recordó propuesta que le hizo Álvaro Uribe

Carlos Antonio Vélez se vio sorprendido al aire con la ley que busca declarar el fútbol profesional colombiano de interés nacional, algo que lo hizo explotar contra el gobierno, los congresistas y de paso dejó una reveladora propuesta que le lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su sección, Planeta Fútbol, del programa Planeta Fútbol de la Emisora Antena 2, el periodista deportivo expresó su enérgica oposición a la iniciativa que hace curso en el congreso.

Con indignación en sus palabras, Vélez leyó el contenido de la propuesta, en la que se busca promover la transmisión de los torneos de fútbol profesional colombiano en la televisión abierta pública, argumentando que se reconoce como un deporte de interés nacional y un programa de interés público y social.

Vélez en contra del fútbol en tv abierta

“Me mandan algo que no estaba en el libreto… Declárese de interés nacional los torneos de futbol profesionales colombianos a cargo de la Dimayor”, leyó en el espacio radial.

Carlos Antonio Vélez no ocultó su descontento ante lo que considera una “expropiación” de las transmisiones de televisión, y condenó la idea de que el gobierno intervenga en el negocio del fútbol profesional. Según Vélez, esto implicaría un abuso de los derechos y contratos establecidos y expresó su preocupación por los posibles impactos en la empresa privada y en la economía.

“Oigan, estos tipos están ya expropiando. Están expropiando las transmisiones de televisión. Ah, eso debe de ser muy popular. Pero, no. Hay unos derechos y unos pagos y unos contratos”, manifestó.

Y añadió: “Definitivamente estamos en medio de un gobierno de caos en donde se apropian de lo ajeno. Del trabajo ajeno y de los esfuerzos económicos de la empresa privada. Qué fácil usar los dineros y la propiedad ajena. Facilísimo. Así cualquiera”.

Además, el analista lanzó un recordatorio durante su intervención al mencionar que, en el pasado, recibió una invitación por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando lo invitó a ser candidato al Senado de la República. Sin embargo, él rechazó esta oferta, aludiendo a la presunta corrupción y criterios personalistas que percibía en el entorno político.

“Por eso le dije al presidente Uribe (Álvaro), en aquella época, no, eso yo no lo acepto. Ese no es mi mundo. Yo prefiero a los calanchines de aquí, en los que me muevo que ir allá en medio de esa corrupción permanente que manejan con esos criterios personalistas. Después de que anuncian que van a ayudar al pueblo. Al pueblo lo explotan. Lo engañan y lo exprimen”.

Y cerró el tema diciendo que “Ahí va a venir un chicharrón duro ahora porque me acaban de enviar esos documentos de fuente oficial”.