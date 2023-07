Inter le dejó ‘un mensajito’ a Cuadrado justo antes de enfrentar a Cristiano Ronaldo

El fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por el Inter de Milán dio mucho de qué hablar por propios y extraños, pero luego del apoyo que un par de jugadores históricos del equipo le dieron al colombiano, ya está listo para debutar y podría hacerlo contra Cristiano Ronaldo.

Conozca el día, la fecha, la hora y por dónde puede ver el compromiso:

El ‘mensajito’ del Inter a Cuadrado:

Durante la gira de Al Nassr (equipo de Arabia Saudí donde militan Cristiano Ronaldo y David Ospina) por Japón, tienen en el calendario un compromiso ante el Inter de Milán. A su vez, el conjunto italiano ya llegó al país y en las redes sociales le dejaron un mensajito a Juan Guillermo Cuadrado junto a un video del entrenamiento.

El equipo ‘nerazzurri’ compartió un video de ‘el panita’ haciendo juegos de habilidad con el balón, mientras se ve de fondo a sus compañeros entrenarse y en la descripción colocaron: “Juan, cada vez que ve un balón 😍”.

En menos de 12 horas, la publicación ya tiene más de 70.000 likes y 882 comentarios en Instagram, algunos en contra del colombiano pidiéndole al equipo que no le dedique más videos, que el titular sea Dumfries o GIF en los que demuestran que aún le falta camino para ganarse a la afición. No obstante, no todos son comentarios malos, pues otros hinchas también piden que no se le juzgue por su pasado y vivan el presente en el que Cuadrado ya es del Inter.

A continuación el video:

Cuadrado podría debutar vs Cristiano Ronaldo:

Discusión de Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo (Archivo Getty Images)

Inter de Milán se enfrentará a Al Nassr este jueves 27 de julio a las 5:20 de la mañana (hora colombiana), pero hasta el momento no se ha revelado si el partido tendrá transmisión televisiva.

Del mismo modo, Juan Guillermo podría sumar sus primeros minutos con la camiseta del Inter, jugando contra su excompañero, Cristiano Ronaldo, con quien compartió equipo durante tres temporadas desde 2019 hasta 2021.