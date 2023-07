Cardona salió muy mal librado en la prueba que le pusieron sus compañeros en América

Edwin Cardona, el fichaje estrella del América de Cali y del fútbol colombiano, tuvo un momento de bautizo por parte de sus compañeros que le pusieron una habitual prueba para los nuevos integrantes en la que él no salió muy bien librado.

Para el olvido y muy una divertida terminó siendo la prueba de canto a capela que le realizaron sus compañeros de equipo. El centrocampista de 30 años dejó a todos sorprendidos al interpretar de manera desastrosa la canción ‘Manos de tijera’.

Sus compañeros se encargaron de hacer que la escena se hiciera viral en un video que circula por las redes sociales y que deja todo tipo de comentarios.

Edwin Cardona no pasó la prueba como cantante en América

En el video se puede apreciar cómo Edwin Cardona apenas logra cantar correctamente la parte de “No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto”. En lugar de ello, el futbolista desafinó al cantar “No hay secretos”, generando risas y burlas entre sus compañeros.

¡Atención al bautismo para Cardona en América de Cali! pic.twitter.com/yI2Ba0iLCH — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2023

La situación no terminó ahí, ya que mientras Cardona se encontraba bailando sobre una silla, su compañero Adrián Ramos le colocó una cuchara a modo de micrófono improvisado, lo que aumentó las carcajadas del resto del equipo.

Un público muy difícil para Cardona pic.twitter.com/TgMRGSW0Pu — AméricaDeTodos 🇦🇹🎙️ (@America_DeTodos) July 26, 2023

Aunque la prueba fue realizada en tono de broma, el desempeño musical de Cardona no será olvidado fácilmente por sus compañeros de escuadra.

Sin embargo, la verdadera prueba para el jugador está por llegar, ya que está convocado para enfrentar a su antiguo equipo, Atlético Nacional, esta noche en el juego de ida de la Copa de la Liga.

Hay enorme expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano para ver el verdadero nivel que tiene en la cancha el experimentado jugador que es lo que finalmente importa. Como cantante es un excelente futbolista y veremos si como futbolista todavía es de los más virtuosos de nuestro país.