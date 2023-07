“Esperar otra oportunidad”: Egan fue honesto y confesó por qué no irá al Mundial

Aunque el Tour de Francia 2023 no ha terminado, ya muchos están pensando en lo que será el Mundial de Ciclismo, que se llevará a cabo en Glasgow del 5 al 13 de agosto. El propio Egan Bernal confesó que no representará a Colombia en esta competición y explicó sus razones.

Egan confesó por qué no irá al Mundial:

Egan Bernal (EFE)

El corredor del Ineos confesó que no cree poder aportar mucho, no tanto por el momento en el que se encuentra, sino por el tipo de recorrido que de la vuelta:

“La verdad que sí me escribieron, pero es un recorrido que no me favorece para nada y creo que tampoco voy a aportar mucho, llevar un escalador, o yo siendo escalador en el Mundial en el que es totalmente plano, en un circuito de mil curvas, realmente poco voy a hacer allá. Hay que ser realista, honesto conmigo mismo, con la selección y tal vez esperar otra oportunidad”, confesó Egan Arley.

¿Quiénes representarán a Colombia en el Mundial?

Aunque la Federación aún no ha dado a conocer la lista de ciclistas que serán la cuota colombiana en la cita orbital, se estima que los siguientes corredores harán parte de la convocatoria:

- Miguel Ángel López

- Rigoberto Urán

- Fernando Gaviria

- Santiago Buitrago

- Harold Tejada

- Rodrigo Contreras

- Walter Vargas

Podría haber una sorpresa:

Aunque muchos seguramente no lo tienen en el radar por su falta de competencia oficial, Nairo Quintana podría hacer parte de esta selección, únicamente haría falta que la Federación decida convocarlo y el mismo boyacense aseguró que está dispuesto a correr.