“Tengo que hablar con Michelle”: Rigo dejó ‘claritíco’ quién manda en su casa

Rigoberto Urán es reconocido no solamente por ser uno de los mejores ciclistas de la historia de Colombia, sino que sus ingeniosas respuestas durante las entrevistas hacen que muchos empaticen con él. En esta ocasión, previo a la etapa reina del Tour de Francia 2023, habló de su familia y dejó bien claro quién manda en su casa.

Aunque ‘Rigo’ no está teniendo su mejor participación en este Tour de Francia 2023, se lo ha tomado ‘con suavena’ y ha reconocido que llegar hasta París, en el último día de competencia, luego de tres semanas, es de por sí un gran logro, aunque ya no quede dentro del Top 10 como nos ha acostumbrado.

De todas maneras, el pedalista colombiano del Education First sigue buscando cazar la victoria en alguna etapa, siguiendo las órdenes de su equipo conforme a la estrategia planeada luego del retiro de Richard Carapaz, el ecuatoriano que llegó como líder para esta competencia.

En una entrevista con ESPN, Urán dejó en claro quién manda en su casa.

‘Rigo’ aseguró que su esposa es la que manda en su casa:

Una de las preguntas que le hicieron al ‘Toro de Urrao’ fue acerca de los proyectos que tiene luego de su retiro y sobre unas declaraciones en las que había asegurado que el futuro del ciclismo colombiano está en buenas manos. Sin embargo, muy a su estilo ‘se fue por la tangente’ y le dijo que luego hablaban con más calma del tema.

“La verdad hombre tengo que hablar con Michelle. Ella es la que manda güev*** en la casa y ya me dijo ‘llegue, pues rápido a la casa que lo necesito’. Donde le diga que me voy otra vez de la casa, me coge de las huevas, entonces en estos días nos dedicamos y hablamos largo y tendido de todos estos proyectos que tenemos en mente”, aseguró Rigoberto Urán.

A continuación el video:

¿De qué va ‘Rigo’ en el Tour de Francia 2023?

De los cinco cafeteros que fueron a esta edición de la Gran Vuelta, solamente quedan Harold Tejada, que es el mejor colombiano en la posición 28, le sigue Egan Bernal en la casilla 32 y finalmente Urán que se ubica en el puesto 77 (hasta la etapa 16).