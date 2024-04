Roy Barreras no bajó de “venenosa” y “delirante” a Maria Fernanda Cabal por criticar la calvicie del presidente

Roy Barrera no bajó de “venenosa” y “delirante” a Maria Fernanda Cabal por criticar la calvicie del presidente (archivo)

Aunque el presidente es la figura política más destacada en el país, su estado de salud y bienestar físico también son temas de gran interés tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Es importante destacar que, en diversas ocasiones, la salud del presidente ha generado una variedad de comentarios y ha despertado la curiosidad de muchos, quienes buscan información sobre posibles problemas de salud del líder del Estado.

PUBLICIDAD

En este contexto, han surgido especulaciones sobre posibles adicciones del mandatario, incluyendo rumores de que podría ser adicto a la cocaína. Sin embargo, el propio presidente ha tenido que desmentir estos rumores, asegurando que no tiene ninguna dependencia de este tipo.

Recientemente, ha surgido una nueva controversia en la que se especula sobre la posibilidad de que el presidente esté experimentando pérdida de cabello. Esto se debe a que en sus últimas apariciones públicas, el jefe de Estado ha sido visto usando sombreros o gorras para cubrir su cabeza. Para muchos, este hecho sugiere la posibilidad de que esté enfrentando un problema de alopecia, ya que incluso en eventos protocolarios no se ha quitado estos accesorios, como durante la entonación del himno nacional en diversos eventos a los que ha asistido.

Recomendados

La imagen del presidente Petro ha sido bastante criticado por diferentes sectores y figuras políticas, entre ella la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal; que inclusive ha salido a decir en medio de una entrevista con la Revista Semana que el mandatario estaría realizando rituales de santería para solucionar su caída de cabello.

María Fernanda Cabal afirmó que el presidente Petro practicó santería en Cuba

La senadora comparó al mandatario con otros jefes de Estado como lo fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y dijo que al igual que los anteriores, el presidente Petro acudió a rituales de santería en Cuba, para solucionar sus problemas de calvicie. La congresista, aseguró que ella supo esta información de primera mano del embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras.

Esta confesión hizo eco entre los diferentes medios de comunicación y las redes sociales, al punto de que el mismo Barreras tuvo que explicar el origen de dicho comentario y arremetió en contra de la senadora tratándola de “delirante y venenosa”

“Divertida @MariaFdaCabal (porque aunque no lo crean ella es un chiste aunque sea perversa): Estás delirando (o soñando conmigo quizás?) . Jamás te he contado semejante cosa. Lo ignoras todo y no solo en materia de antropología”, comenzó el excongresista.

“Te expliqué hace tiempo que como investigador de COLCIENCIAS y Universidad del Valle estudiamos las cualidades de las plantas medicinales amazónicas. Algunas de esas plantas curativas y otras venenosas como tú. Dependiendo de la dosis. Nada tiene que ver raparse el pelo con las prácticas indígenas de la etnia Kamtsá en el Putumayo que yo investigué (hay artículos, documentos y videos científicos) y NADA tiene que ver la tradición amazónica con los ritos afrocubanos yorubas de los que no hago parte y donde TAMPOCO se rapan. Yo hago parte de otra tradición religiosa. También milenaria”, continuó Barreras.

“Soy católico. Donde también perdonamos los pecados, incluidos los tuyos si te arrepientes de corazón. Las culturas amazónicas y las africanas son tan diferentes como tú y Vicky Davila. O son iguales? Ah… y no te rapes el pelo que imaginarte rapada sería aterrador!”, finalizó.

Divertida @MariaFdaCabal (porque aunque no lo crean ella es un chiste aunque sea perversa) : Estás delirando (o soñando conmigo quizás?) . Jamás te he contado semejante cosa. Lo ignoras todo y no solo en materia de antropología. Te expliqué hace tiempo que como investigador de… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 30, 2024

Ante las palabras del congresista Cabal respondió:

“Decir la verdad no es tu virtud. De hecho, tu vida es una fábrica de mentiras. Claro que me contaste que eras católico y santero. La vergüenza tampoco te acompaña, porque ser camaleón para beneficio propio arruina la confianza de la ciudadanía”.