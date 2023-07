Nacional sufrirá varias bajas en el clásico contra América por culpa de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció los convocados para el microciclo de la Selección Colombia Sub-23 y, sorpresivamente, incluyó varios jugadores de la nómina habitual de Atlético Nacional. El microciclo se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de julio, fechas que coinciden con el partido de ida de Nacional contra América de Cali por los octavos de final de la Copa BetPlay 2023, el cual será el 26 de julio.

La Selección Colombia le pegará una desarmada brava a Nacional para el clásico contra América

¿Quiénes son los convocados?

La lista está compuesta por 23 jugadores. Sorprendió que todos hacen parte de equipos colombianos. De parte del ‘verdolaga’ están convocados Andrés Salazar, Brahian Palacios, Jhon Elmer Solis y Luis Miguel Marquínez. De América de Cali, fue convocadoel delantero Luis Felipe Mosquera.

Del Pereira estarán Eber Moreno y Kener Valencia. De Independiente Santa Fe, Jersson David González. Por parte de Millonarios, el reciente ganador de la Liga BetPlay, está Alex Moreno. Aquí la lista completa de convocados:

Convocatoria de la Selección Colombia Sub 23



Ellos son los elegidos por Héctor Cárdenas para el primer microciclo de trabajo.



Nacional v.s. América en la Copa BetPlay

El equipo verdolaga, que actualmente es dirigido por William Amaral, enfrentará al América en los octavos de final de la Copa BetPlay 2023 y la sería en el Pascual Guerrero (26 de julio) y termina en el Atanasio. En el partido se van a enfrentar las ideas del nuevo técnico Lucas González, nuevo DT del conjunto caleño y de Amaral, que es interino del ‘verdolaga’. Según rumores, Amaral va a continuar como técnico del equipo hasta finales de 2023.

Las otras llaves de la Copa Betplay son Medellín vs. Pasto, Equidad vs. Águilas Doradas, Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima, Millonarios vs. Bucaramanga, Tigres vs. Deportivo Pereira, Cúcuta vs. Junior y Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe.

Los octavos de final de la Copa Betplay inician el martes 25 de julio con Equidad vs. Águilas.